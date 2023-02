Andrea Legarreta comparte fuerte mensaje: "Crueles", "Despiadados" La actriz contesta así ante las críticas y ofensivos mensajes tras anunciar separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una semana complicada para Andrea Legarreta, y no solo porque haya anunciado su ruptura con Erik Rubín, sino también por lo que eso ha desencadenado. A la lluvia de mensajes de amor y apoyo a la actriz y su expareja, se suman también otras dedicatorias no tan agradables en las que han juzgado y opinado, no precisamente bien, sobre lo sucedido en sus vidas. Mientras el cantante prefiere seguir concentrado en su carrera y hace caso omiso, al menos en las redes, a todo lo que se está diciendo contra él y su separación, Andrea se ha mostrado mucho más activa e incluso ha compartido fuertes mensajes para los que se sientan aludidos. El más reciente muestra las cosas tan desagradables que han tenido que ver, leer y experimentar en las redes sociales estos días. Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent "Y cuando pienses que los seres humanos no pueden ser más crueles, mentirosos y despiadados, asómate a las redes sociales", publicó la artista en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de estas palabras, Andrea también compartió una imagen entrañable junto a Erik y sus hijas, acompañada de un mensaje que lo dice todo. "Nos amo", añadió zanjando el tema. Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: IG/Andrea Legarreta Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: IG/Andrea Legarreta A pesar de las suposiciones, teorías y especulaciones de algunos usuarios en las redes sobre su separación, Andrea ha dejado claro que ambos están por encima de todo eso. Apuestan por su familia, y eso es sagrado para la presentadora, quien ha demostrado que la va a defender a toda costa.

