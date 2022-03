Andrea Legarreta se pronuncia ante nuevo ataque de Alfredo Adame Se ha vuelto una costumbre que Alfredo Adame realice señalamientos contra Andrea Legarreta ¿cómo reaccionó la conductora a la última acusación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Alfredo Adame ha mostrado una actitud hostil hacia Andrea Legarreta con quien trabajó tiempo atrás en el matutino Hoy. De hecho, se ha vuelto una constante que el actor la ataque con diversos comentarios y señalamientos; incluso, ha mencionado que si fuera productor de dicho programa sacaría a la conductora de inmediato. El intérprete de Pedro Carrillo González en el melodrama La doble vida de Estela Carrillo. quien de un tiempo a la fecha ha estado envuelto en diversas polémicas, volvió a señalar a la famosa de ser responsable del despido de diversas personas en la emisión televisiva. Ante este nuevo ataque en su contra, la también actriz prefirió ignorar a su detractor. "No voy a caer en ninguna provocación de nadie. Creo que al final la vida de cada quien, el recorrido que cada uno hemos tenido, habla por sí solo", advirtió Legarreta a los medios de comunicación. "No voy a caer en una provocación, ni siquiera quiero saber qué dijo [Alfredo Adame], la verdad", agregó. "Mejor sigo con mis cosas, con mi vida que trato de que sea lo más positiva posible, de la mejor manera, con mi familia, mis hijas, con mi trabajo, con mis amigos, lo más respetuosa posible. Y tratar de vivir en positivo". Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a si considera que el presentador incurre constantemente en violencia de género ante sus agresiones verbales a diversas mujeres, la protagonista de la telenovela Carrusel prefirió ignorar ese cuestionamiento. "No voy a responder a nada de eso porque es caer en provocaciones que la verdad no tengo tiempo ni me interesa", agregó. "Creo que uno tiene que vivir de la manera que decida, prefiero vivir de la mejor manera, tratar de vivir en paz con mis amores, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, eso", mencionó. "Cada quien tiene derecho a vivir como quiera". Alfredo Adame es el padrino del nuevo programa de radio del Abogado Victor Rivera en ABC Radio Credit: mezcalent Andrea Legarreta ha mencionado en otras ocasiones que está atravesando por un momento de tranquilidad personal y enfocada en su trabajo, su familia y sus seres queridos.

