Andrea Legarreta responde a Alfredo Adame tras felicitar a Erik Rubín por su ruptura y llamarla un "cáncer" Andrea Legarreta no se quedó callada después de que Alfredo Adame la llamara "un cáncer" y felicitara a Erik Rubín por su separación de la presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Alfredo Adame sorprendió a muchos al felicitar al cantante Erik Rubín tras anunciar su separación de Andrea Legarreta y llamar a la presentadora mexicana "un cáncer". "A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito", dijo Alfredo Adame ante los medios. Andrea Legarreta, quien estuvo casada 22 años con Rubín y tiene dos hijas con el cantante, no se quedó callada. "Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi", dijo la copresentadora de Hoy a los medios. Alfredo Adame, Andrea Legarreta, Erik Rubin Credit: Mezcalent.com; Carlos Tischler/Getty Images; Mezcalent.com La actriz de telenovelas como Alcanzar una estrella, Vivan los niños y La fuerza del destino hizo una petición a la prensa: "Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erik Rubin Andrea Legarreta Credit: (Victor Chavez/WireImage) Legarreta recién ganó una importante batalla legal, ganando una demanda por difamación por la que recibiría $2.5 millones en compensación. En el programa Hoy, la actriz y presentadora negó tener un supuesto romance con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, como se rumoró. "No queda más que reírse. ¿De qué están hechos? Son unos enfermos mentales, psicópatas", dijo Legarreta. "En serio, están muy enfermos de la cabeza".

