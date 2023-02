Andrea Legarreta recibe buenas noticias en medio de separación de Erik Rubín La actriz mexicana Andrea Legarreta recibe buenas noticias en pleno proceso de separación de Erik Rubín, el padre de sus hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta vive una etapa difícil tras anunciar su separación de Erik Rubín, el padre de sus hijas. La actriz mexicana rompió a llorar al hablar de su ruptura. La actriz ganó una demanda en contra de la revista TV Notas. La copresentadora de Hoy ganó una demanda millonaria y recibirá $2.5 millones en compensación. El Juzgado 27 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que la estrella mexicana ganó este caso legal después de tres años de juicio. Enrique Odriozola, el abogado de Legarreta, reveló a Forbes que ganaron el caso por difamación. "Dicha cantidad ya fue inmovilizada en BBVA Bancomer y estamos en espera de que sea remitida al Juzgado", dijo. La actriz demandó a la revista luego de que publicaran una fotografía suya con su entrenador en el gimnasio. Según el equipo legal de Legarreta, la imagen fue alterada y señalaban a Legarreta por supuestamente agarrar la "parte íntima" del entrenador, lo cual es falso, y fue descrito como "un daño con evidente violencia de género". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Legarreta Credit: (Carlos Tischler/Getty Images) "La foto publicada por TV Notas, una revista propiedad de Notmusa, tuvo la intención de dañar y poner en riesgo la estabilidad emocional y afectiva de la familia de Andrea Legarreta Martínez. Al ser analizadas con perspectiva de género y de manera concatenada, corroboran que (TV Notas) actuó de forma ilícita y dolosa", dijo el abogado a Forbes. "La fotografía alterada, tendenciosa y falsa, que publicó la demandada Notmusa a través de la revista TV Notas es suficiente para tener cierto que se le causó un daño a la señora Andrea Legarreta Martínez por el abuso del derecho a la información, pues este derecho tiene como límite la vida y el honor de las personas", añadió Odriozola. La actriz recién compartió en sus redes sociales una foto sonriendo junto a sus hijas, desde Colombia, donde está grabando un comercial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta recibe buenas noticias en medio de separación de Erik Rubín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.