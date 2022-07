Andrea Legarreta confiesa que rechazó una invitación de Luis Miguel: "Me arrepentí con los años" Andrea Legarreta tuvo muchos pretendientes, entre ellos Luis Miguel, quien al parecer se interesó por ella y la invitó a una cena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir andrea legarreta Credit: IG Andrea Legarreta Si bien ahora Andrea Legarreta vive un eterno romance con Erik Rubín, lo cierto es que antes del cantante la conductora tuvo muchos pretendientes, entre ellos Luis Miguel, quien al parecer se interesó por ella y la invitó a salir. "A mi Luis Miguel me fascinaba, yo desde niña babeaba por Luis Miguel, de pronto coincidíamos en ciertos eventos y yo babeaba", contó Legarreta en una entrevista para el programa mexicano en redes La Saga. Según dijo, en una ocasión coincidió con el cantante en un restaurante y este le hizo una invitación. "Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, queremos ver si usted quiere asistir y ¿qué crees?", contó. Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Como en ese entonces Legarreta tenía novio, rechazó la invitación, algo de lo que después se arrepintió. "Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio", dijo. "Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho y dije: '¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo'. Y con los años este novio me puso los cuernos", reconoció. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Mezcalent "No, hasta pena me da estar hablando de esto. Él iba a tener una cena en su casa, seguramente ni lo ha de recordar, no era algo conmigo específicamente, lo que pasa es que a veces se mueven las cosas. Iba a tener una cena con unos amigos y yo recibí su invitación", añadió. "No fui, pero no fue porque fuera a pasar algo ni nada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora Legarreta lleva 22 años junto a Rubín, de quien se siente muy orgullosa. "Es una gran persona, es un gran hombre, es un gran esposo, trabajador sin parar, tiene muchas cosas que de pronto las mujeres quizá estamos buscando en la vida y está lleno de defectos, pero yo también", dijo en una ocasión.

