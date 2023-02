Andrea Legarreta reacciona a sentencia de Pablo Lyle: "Es un ser humano imperfecto que actuó por impulso" Luego de darle varios años de prisión a Pablo Lyle por el delito de himicidio involuntario, Andrea Legarreta habla al respecto. ¿Qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El viernes 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años y ocho más en libertad condicional tras haber sido declarado culpable por homicidio involuntario de un hombre cubano llamado Juan Ricardo Hernández, luego de un altercado que tuvieron en marzo 2019. Tras este veredicto, Andrea Legarreta externó su opinión sobre esta situación. "He leído tantos comentarios en torno a la sentencia de Pablo. Que si el otro señor inició y provocó esto por haber sido el primero en bajarse furioso a golpear la ventanilla del coche dónde viajaba Pablo con su familia", comenzó el extenso escrito que Legarreta dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Que el cuñado de Pablo y él no debieron bajarse y reaccionar a la agresión…En fin…Alguna vez lo dije y lo repito. Seres humanos sin maldad, ni la intención de un resultado fatal, movidos por el enojo y no por la razón". Y siguió. "Un conjunto de decisiones por impulso, que cambiaron por completo la vida de dos familias que no merecían esto…No conocí al señor que falleció, pero el que haya tenido un mal día o una decisión incorrecta o agresiva, no lo hace una mala persona", advirtió. "Conozco a Pablo hace muchos años y puedo decir que el que tomara una decisión impulsiva, no lo convierte en una mala persona. Pablo sin duda es un buen ser humano, buen hombre, trabajador, buen padre, buen esposo, dulce, divertido, buen compañero. Es un ser humano tan humano e imperfecto como la mayoría de nosotros, que actuó por impulso y jamás hubiera deseado un resultado así. Ninguno merecía este resultado". La conductora se pronunció ante las agresiones públicas al respecto. "Leyendo comentarios en redes, encuentro apoyo para las dos partes y también me encuentro con algunos juicios violentos, agresividad, insultos. Incluso, ¡pleitos y discusiones entre los que no están de acuerdo con la opinión de otros! Uff, si las palabras fueran golpes", mencionó.

Andrea Legarreta y Pablo Lyle Credit: Victor Chavez/Wireleimagen/GettyImages / Carlos Tischler/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al final esta historia tan dolorosa, nos debería hacer reflexionar y ¡analizarnos a nosotros mismos! Trabajar en nuestra tolerancia y empatía. Usar más la razón", continuó. "Cada día que salgo a las calles, vivo la intolerancia de la mayoría (a veces, la propia) mentadas de madre, ofensas y pleitos porque alguien se atraviesa en el camino del otro. ¡En todos los sitios reina la intolerancia y faltas de respeto! La violencia en redes ha provocado incluso que ¡jóvenes se quiten la vida y depresión en otros! Debemos observarnos y empezar ya a trabajar en nosotros mismos y nuestros hijos". Andrea Legarreta cerró con sus mejores deseos para Pablo Lyle. "Pablo querido, deseo de corazón que el tiempo pase rápido. Que los años que faltan, sigan siendo de crecimiento humano y espiritual ¡cómo lo has hecho desde ese fatídico día! Y que las dos familias ¡sigan adelante en paz y de la mejor manera! ¡Bendiciones a todos!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta reacciona a sentencia de Pablo Lyle: "Es un ser humano imperfecto que actuó por impulso"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.