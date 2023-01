Andrea Legarreta reacciona a críticas por viaje a Japón con su esposo e hijas: "Hay gente que opina por opinar" Tras dar a conocer públicamente el viaje que realizó por oriente en compañía de su familia, Andrea Legarreta ha recibido una serie de críticas al respecto. La conductora responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por las vacaciones decembrinas, Andrea Legarreta, su esposo Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, se fueron de vacaciones por Japón, tal como lo dieron a conocer en sus redes sociales; donde no dudaron en mostrar sus aventuras. Sin embargo, surgieron muchas críticas al respecto por el uso de cubrebocas, entre otras cosas, y la conductora del programa Hoy no dudó en hacerles frente. "Algo que también te da viajar, la fortuna de viajar, es saber cómo te vas a ir adaptando a cada lugar. Hay gente que opina por opinar y si ellos quieres opinar es su bronca. Allá, en los lugares abiertos puedes estar sin cubrebocas; nosotros no somos de romper las reglas y [decir] 'voy a hacer lo que quiera y voy a faltarle el respeto al país donde voy'. Al contrario, somos muy respetuosos también de las reglas", advirtió Legarreta a los medios de comunicación. "En cada lugar nosotros hacemos lo que se nos pide y ser nos permite hacer. Entonces, la gente puede opinar". Para la también actriz lo importante es disfrutar de las diferentes experiencias. "Cada viaje lo vives de forma distinta; son lugares distintas. En esta ocasión fue igual la vida te va sorprendiendo, hay cambios, sorpresas", mencionó. "A veces tienes todo tu itinerario y todo puede cambiar, y así es la vida misma. Entonces, es como adaptarse, mantener la prudencia, la calma y saber que todo puede pasar, y vas a salir a adelante, y vas a poder con todo". Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Legarreta asegura que tener estos momentos con su familia es lo más importante; así, que deja atrás cualquier polémica. "Lo que más amo hacer en la vida es viajar. Si lo puedes hacer con gente que sabe viajar [es mejor]. Porque, al final, también hay gente que es difícil para viajar, es complicada o melindrosa con la comida o [dice] 'hay no me quiero poner, no quiero hacer esto'", agregó. "Y nosotros somos un muy buen equipo; las niñas desde chiquitas aprendieron a viajar con nosotros. Conmigo en Hoy, que visitábamos todos los estados de la República [Mexicana]; son muy buenas para viajar, para aguantar las horas de vuelo, para probar nuevos sabores".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta reacciona a críticas por viaje a Japón con su esposo e hijas: "Hay gente que opina por opinar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.