Andrea Legarreta pide oraciones por la salud de su padre La actriz y presentadora mexicana Andrea Legarreta pidió oraciones para su padre, quien se sometió a procedimiento quirúrgico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta pidió oraciones por la salud de su padre Juan Legarreta, quien será sometido a una cirugía. La actriz y presentadora mexicana escribió un conmovedor mensaje en Instagram junto a una foto con su padre y sus hijas Mía y Nina Rubín. La copresentadora del programa Hoy reveló que su padre se pondrá un marcapasos. "Este guapísimo ojitos de cielo tiene un corazón tan grande y lleno de amor para dar que necesita 'refuerzos' y le están poniendo un marcapasos para que su corazón lata al ritmo que le toquen por ¡muchos años más!", escribió Legarreta. Legarreta agradeció los buenos deseos de sus seguidores durante esta crisis de salud de su padre. "Si se quieren dar unos segundos y enviarle un pensamiento positivo, una oración y buenos deseos para que salga perfecto de la intervención, se los agradeceré infinitamente. ¡Amor y bendiciones para todos! ¡Gracias desde el fondo de mi alma!", añadió. "Dios esté presente en la operación del querido Don Juan Legarreta y todo quede maravilloso", comentó Charytín. "Dios con él", comentó Litzy. "Infinita salud", le deseó Aracely Arámbula. "Mucha luz, que todo salga super bien", le escribió en Instagram Montserrat Oliver. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Legarreta Credit: Medios y Media/Getty Images Más tarde Legarreta publicó otro mensaje actualizando a sus seguidores sobre la salud de su padre. "¡Gracias, Gracias, Gracias! Mi papi salió BIEN. Tiene la mejor actitud. Dice que ya se quiere ir a su casa. ¡Es lo MÁXIMO! Bendecida de tener un ejemplo de amor a la vida y fortaleza. Gracias a todos los que se han sumado con la buena vibra. Dios los bendiga siempre", concluyó.

