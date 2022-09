Andrea Legarreta muestra inesperado "robo" en su casa Aquí todos los detalles sobre el curioso asalto que sufrió Andrea Legarreta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien los famosos no están exentos de sufrir robos en su casa y muchos han sido presas de la delincuencia; incluso, con lujo de violencia. También hay otros que han tenido otro tipo de pérdidas al interior de sus hogares. Esto fue lo que le sucedió a Andrea Legarreta quien denunció que sufrió un "robo" en su cocina. ¿Qué fue lo que le quitaron a la famosa conductora del matutino Hoy? Nada más y nada menos que ¡un aguacate! Así es, la también actriz descubrió que una ardilla se había llevado sin permiso este alimento y se lo comía plácidamente en el jardín de su casa; por ello, no dudó en dejar grabado el momento y hacer público un video con la imagen del curioso delincuente. La también empresaria puso como fondo musical el tema "La ladrona" de Diego Verdaguer y captó el momento en que el animalito disfrutaba de su botín. "'Alguien' se metió a mi cocina a robar ¡¡¡¡un aguacate!!!!", escribió Legarreta en dicho audiovisual que posteó en una de sus historias de Instagram. Andrea Legarreta chamarra cuero copia look Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este curioso momento ha logrado darle un momento de diversión a la esposa de Erik Rubín, quien pareció disfrutar mucho del momento. Andrea Legarreta Andrea Legarreta aprovechó también para compartir, en la misma red social, un mensaje inspirador, para todos sus seguidores. "Date chance [oportunidad], date chance, date chance… Date chance de sentir, de vivir, de sentirte bien, de disfrutar lo que tienes. Date chance de saber que estás aprendiendo, de creer, date chance de descubrir algo que no conocías de ti, date chance de llorar, reír, de tumbarte, de sentirte frágil, date chance… Porque absolutamente todo, lo muy bueno o lo muy malo, siempre va a pasar", escribió.

