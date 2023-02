Andrea Legarreta rompe a llorar al hablar de su separación de Erik Rubín La presentadora mexicana Andrea Legarreta no pudo impedir emocionarse al hablar en su programa Hoy de su sorprendente separación de Erik Rubín tras más de dos décadas de relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora mexicana Andrea Legarreta rompió a llorar al hablar en su programa Hoy (Televisa) del anuncio de su sorprendente separación de Erik Rubín tras más de dos décadas de relación y dos hijas en común. Arropada por sus compañeros en el set del show matutino, Legarreta abordó con valentía la que ha sido la noticia del día en el mundo del espectáculo de su país luego del comunicado que la pareja compartió en redes el miércoles por la noche. "No quiero tampoco hacer de esto un drama", dijo la presentadora entre lágrimas a pregunta de su compañera Galilea Montijo. "Tampoco es una tragedia, es una decisión que es fuerte porque cuando amas tanto a alguien, quizá sea más fácil [separarse] después de un pleito o decepción sería más fácil, pero aquí no es así". Legarreta leyó a los televidentes el comunicado que enviaron anoche, aunque en varias ocasiones tuvo que detenerse para coger aire y secarse las lágrimas. "Este texto lo hicimos los dos desde el corazón". Andrea Legarreta y Erik Rubin Andrea Legarreta y Erik Rubin | Credit: Mezcalent.com También contó que antes de enviar a las redes el comunicado de su separación, los dos encendieron una vela, se abrazaron y lloraron. Por eso reiteró que la decisión que adoptaron no se debe a "nada malo, nada turbio". "A veces la gente habla sin saber y nosotros sabemos nuestra historia y por el gran amor que nos tenemos, nos seguiremos amando desde otro lugar", agregó. Por eso instó a seguir "creyendo en el amor" y señaló que ya se verá "qué pasa con el tiempo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja informó este miércoles en redes que se habían separado ya hace cinco meses después de 23 años de matrimonio. "Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera", concluyeron su comunicado. La ahora expareja resaltó que seguirán siempre unidos por el amor a sus hijas, Mía y Nina.

