Se complica el estado de Andrea Legarreta y tiene que ser ingresada en el hospital La actriz, quien padece coronavirus, publicó un video donde explicó cómo era su estado actual de salud y por qué había tenido que ser hospitalizada. "No hay que bajar la guardia". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre sonriente y positiva, incluso cuando está malita, Andrea Legarreta fue supergenerosa y compartió un video en sus redes para actualizar su estado de salud. No está grave ni nada por el estilo pero sí tuvo que quedarse hospitalizada unos días por consejo del doctor. Esta semana se conocía que la conductora padecía el coronavirus junto a otros miembros de su familia y que estaba en casa pasando el trance y todo lo que ello conlleva. En este mensaje desde un centro hospitalario informaba que, de todos, ella es a quien ha pegado un poquito más fuerte, hasta tal mundo que tiene neumonía. Confiada, serena y con mucho optimismo, lejos de mandar un mensaje dramático, quiso compartir que estaba bien y con el corazón puesto en su recuperación. A pesar de estar y escucharse afectada por los síntomas propios de la COVID-19, nos regaló la mejor de sus sonrisas desde la camita. "En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud, pero al hablar mucho me llego a sofocar un poquito", arrancó su mensaje. "Resultó que tengo neumonía", explicó. El doctor, por aquello de darle seguimiento, le recomendó que se quedara ingresada, pues era lo más oportuno, por eso su mensaje desde el hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo sucedido, se mantiene fuerte y, sobre todo, contenta de que su familia vaya sintiéndose mejor cada día. Lo que sí quiso destacar de una forma pacífica pero directa es que no son momentos para criticar con tanta dureza. Tras comunicar la noticia de que tenía el virus recibió algunos mensajes no muy bonitos e invitó a todos a no ser así. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300441608492666880%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fcelebridades%2Fandrea-legarreta-tiene-covid-19%2F "De pronto hay gente que te quiere hacer sentir como si fueras culpable, como si fuera un delito", explicó. Ella no sabe ni dónde ni cuando se contagió, lo que tiene claro es que se va a poner bien y todo esto va a quedar atrás. Eso sí, advirtió a todos a estar muy precavidos y "no bajar la guardia".

