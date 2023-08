Andrea Legarreta habla de los últimos momentos de su madre antes de morir: "Parecía dormida" La presentadora y actriz mexicana Andrea Legarreta habla de la muerte de su madre y sus últimos momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta está de luto tras la muerte de su madre Isabel Martínez. La copresentadora del programa matutino Hoy reveló quién encontró sin vida a su mamá y cómo fueron sus últimos momentos. "El regalo que nunca vio", escribió en Instagram Legarreta junto a una foto del regalo que le compró su padre Juan Legarreta a su madre por su aniversario de bodas. "Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casados". Emocionada, contó que su padre pensaba sorprender a su esposa ese día en que ella murió. "Todas las mañanas mi papi se levanta a las 5 a.m. para ir al gimnasio y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que al levantarse ella lo viera", añadió. Andrea Legarreta Credit: Victor Chavez/Getty Images La actriz y presentadora mexicana habló de la repentina muerte de Doña Isabel. "Mis hermanos y yo dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros cinco y ella no respondió. Le llamamos y ella no respondió. Eso nos inquietó. Mi mami era muy madrugadora", recuerda. Fue el hermano de Legarreta quien la encontró sin vida. "Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz", reveló. Legarreta dice que "se veían sus maquillajes listos para arreglarse", pero su madre al parecer se sintió mal y regresó a la cama, sin ver su regalo de aniversario. "Jamás sabremos qué sintió que la hizo regresar a su cama y por qué motivos no salió de su recámara y, por lo tanto, no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida", lamentó su famosa hija. Andrea Legarreta Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Legarreta agradeció los mensajes de sus fanáticos en este doloroso momento, y contó cómo la familia se despidió de Doña Isabel. "Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije, aunque fuera solo un rato. La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta", dijo. "Y bueno, la abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir".

