Andrea Legarreta habla de la polémica de su esposo Erik Rubín por besar a otro hombre Luego de que Erik Rubín besara públicamente a un hombre, su sexualidad fue cuestionada. ¿Qué opina Andrea Legarreta al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se desató una polémica luego de que Erik Rubín besara a Apio Quijano durante un concierto de los 90s Pop Tour; ese momento ocasionó que la sexualidad del cantante fuera cuestionada. Ahora, su esposa Andrea Legarreta habla del tema. "Me causan gracia [esos comentarios]. También me causa gracia las reacciones de la gente. Hasta unos compañeros me dijeron 'si fuera gay ¿lo apoyarías?'; dije 'sí, ya que'. Pero puedo decir que no es", advirtió a los medios de comunicación. "No estoy diciendo si es bueno o malo. Al final, es puro relajo; muchos somos compañeros, que además nos conocemos hace años y en el escenario pasan muchas cosas". Para la conductora esta no es una situación exclusiva de su marido, forma parte del espectáculo como tal. "Me acuerdo que al principio de este concierto, cuando iban a cantar Alessandra [Rosaldo] con Ana Torroja, cuando iban a cantar "Mujer contra mujer" en los ensayos, creo, que se había pedido que se besaran al final. A lo que voy es que hay un show en el que provocan a la gente de muchas maneras", enfatizó. "No sé, cuando hizo a Judas [en Jesucristo Superestrella] hay como una especie de orgía en el infierno, lo están toqueteando; es parte de eso". Andrea Legarreta aclaró que las obligaciones profesionales no tienen nada que ver con su matrimonio con Erik Rubín y ambos entienden perfectamente el tipo de trabajo que desempeñan. Erik Rubín y Andrea Legarreta Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siendo actriz me ha tocado besarme. Creo al final tienes que entender y comprender muchas cosas. Y lo que él y yo vivamos como pareja va mucho más allá de eso, de a lo que nos dediquemos", dijo. "Lo que suceda con nosotros no detona nada negativo a lo que sucede en nuestros shows".

