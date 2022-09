Andrea Legarreta revela que se ve fuera del programa Hoy, donde lleva varias décadas ¿Acaso Andrea Legarreta ya está pensando en dejar el programa que la lanzó a la fama? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Andrea Legarreta debutó en el mundo del espectáculo como actriz y fue protagonista de la telenovela ¡Vivan los niños!, su trabajo como conductora del matutino mexicano Hoy la colocaron en un lugar privilegiado. De hecho, ha estado en esta edición por más de dos décadas. Con el paso del tiempo, la presentadora ¿considera la posibilidad de dejar el conocido programa de televisión? "Sí [me veo fuera de Hoy]. Siempre estoy abierta a lo que venga; al final, mi frase favorita es 'un día a la vez' y uno nunca sabe en dónde va a estar más adelante", confesó Legarreta a los medios de comunicación. "Hoy por hoy estoy en el programa, de pronto puedo estar en otro lado. Y si me veo capaz de estar en otro sitio, de brillar, de aportar, de aprender. Si me veo en otro lugar sin duda". Pese a su interés por tener nuevos retos a nivel profesional, la famosa también es clara de que no le interesa aventurarse en situaciones que no son de su competencia como realizar revistas matutinas y agradece su trabajo actual. "Más años tengo y me gusta evitar la fatiga, creo que no sería lo que haría. Me parece muy admirable lo que hacen los productores de los shows de la mañana", confesó. Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy agradecida; ha sido parte de mi vida este programa y que todavía sigan considerándome para estar, es para mí un honor y sin duda, a estas alturas y con estos tiempos tan complicados, también es un lujo y hay que agradecerlo y valorarlo", continuó. "Pero sí está en mis planes producir algunas otras cosas, algo distinto. Puede ser asociarnos en teatro; de pronto, tenemos algunas ideas para las plataformas; no con nosotros como tal. Pero cuando te dedicas a esto como que la imaginación te da para mucho y las ganas de crecer, y de no estancarte también dan para mucho; entonces, si me gustaría". Mientras eso sucede, Andrea Legarreta sigue siendo una de las presentadoras estelares de este matutino.

