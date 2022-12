Andrea Legarreta enciende las alarmas al ausentarse del programa Hoy La ausencia de Andrea Legarreta del programa mexicano desató una ola de rumores sobre si podría quedar fuera de la pantalla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta ha brillado por su ausencia del estelar programa matutino mexicano Hoy, que conduce junto a, entre otros, Galilea Montijo. Pero contrario a los rumores que indican que podría quedar fuera del show, la conductora reveló la poderosa razón que la mantiene en casa. Para aclarar las especulaciones, Legarreta finalmente dio a conocer que su ausencia se debe a que está delicada de salud. "¡Los bichos andan sueltos!", escribió en sus historias de Instagram junto a imágenes de los medicamentos que aparentemente está tomando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Legarreta Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent Su esposo, el cantante Erik Rubín, dijo que la presentadora se había contagiado de un virus, del que también se había contagiado su hija Nina, de 15 años. "Tiene bronquitis, las dos, también Nina, entonces a los cuatro nos dio, nada más que a unos más que a otros", expresó el ex Timbiriche a la prensa mexicana, durante la apertura de su nuevo gimnasio. Su hija mayor, Mía, quien acompañó a su padre al evento, comentó que también se contagió a causa de un amigo que no se vacunó, por lo que recalcó la importancia de vacunarse. "Me dio influenza porque a un amigo le dio, no se vacunó, por eso vacúnense. No me dijo y me contagió. Yo estaba vacunada y al final, ahorita, apenas voy de salida, pero sí está fuerte, vacúnense todos", enfatizó. El cantante aclaró que esa es la verdadera razón de la ausencia de su esposa en el programa, pero que seguramente regresará pronto a estar frente a la pantalla. "Andrea no fue a trabajar hoy, pero ahorita fue como ya preventivo que el doc le dijo 'traes ahí bronquitis, cuídate'. Pero es muy inquieta, entonces quien sabe si mañana la veamos ya en el programa o si se tome el día", comentó. Andrea Legarreta y Erik Rubín en familia Andrea Legarreta y Erik Rubín en familia | Credit: Mezcalent Por el momento, se desconoce la fecha de regreso de la conductora, que en septiembre desveló que se ve fuera del programa toda vez que se venza su contrato. "Sí [me veo fuera]. Siempre estoy abierta a lo que venga. Al final, mi frase favorita es 'un día a la vez' y uno nunca sabe en dónde va a estar más adelante", expresó hace unos meses a la prensa de su país. "Hoy por hoy, estoy en el programa. De pronto puedo estar en otro lado. Y sí me veo capaz de estar en otro sitio, de brillar, de aportar, de aprender. Si me veo en otro lugar, sin duda".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta enciende las alarmas al ausentarse del programa Hoy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.