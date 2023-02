Las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín reaccionan así a la separación de sus padres Nina y Mía, las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, dedicaron este mensaje a sus padres tras anunciarse que se están separando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín enviaron un amoroso mensaje a sus padres tras anunciarse su separación. Nina y Mía comentaron en Instagram debajo del mensaje que la pareja publicó revelando su ruptura. "Los amo eternamente", escribió Mía Rubín Legarreta. Su hermana menor, Nina Rubín comentó: "Los amo, son mi adoración". Sin duda el apoyo de sus hijas será un bálsamo para Andrea y Erik durante esta etapa de transición a una nueva vida. Mía, la primogénita, quien es cantante y actriz, habló con De primera mano sobre su familia. "Mis papás, desde que soy chiquita, ha sido 'Sigue tus sueños, te apoyamos', y no podría pedir algo mejor, porque lo más importante es el apoyo de mi familia, que apoyen mis sueños, lo que quiero hacer. He tenido unos papás que me han hecho muy consciente acerca de lo que pueden causar los vicios, el perder los pies de la tierra; muy conscientes acerca de que el mundo del espectáculo puede llegar a ser tóxico o peligroso, pero tiene unas cosas increíbles", reveló. Ambas hermanas han seguido los pasos de sus famosos padres. Nina Rubín también ha debutado como actriz en la película La vida inmoral de la pareja ideal y la telenovela Te acuerdas de mí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Legarreta Erik Rubin Credit: (Victor Chavez/Getty Images) "Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado", revelaron el cantante de 52 años y la presentadora y actriz, de 51. "Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja". Andrea y Erik añadieron en su mensaje en Instagram sobre sus hijas: "Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia".

