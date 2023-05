Andrea Legarreta defiende con uñas y dientes la polémica profesión del novio de su hija Mía Esto fue lo que respondió la presentadora de televisión cuando le preguntaron sobre las críticas que ha recibido su yerno por su oficio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Rubín y su madre Andrea Legarreta Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images A días de que se diera a conocer que Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, tiene una relación con el torero mexicano Tarik Othón, surgieron las críticas en las redes sociales sobre el tipo de profesión que el joven ha desempeñado por años. Ante las cámaras del programa de televisión mexicano De primera mano, la presentadora dijo estar feliz por su primogénita y su pareja, a quien describió como encantador y de quien aseguró conoce a su familia desde hace tiempo. Cuando le preguntaron sobre los comentarios negativos que ha recibido Othón por su oficio, ésta no dudó en dar la cara por ambos, destacando que cada quien tiene derecho a opinar. Sin embargo, su hija es la que decide con quién quiere estar. "Desde chiquitica, en mis tiempos, nosotros íbamos a la plaza [de toros] y todo, era distinto. Al final yo creo que cada quien tiene derecho a opinar, a manifestar su opinión, al final la que tiene que estar feliz y segura de con quién está es y qué clase de persona es con la que está, pues esa es Mía. No puedo estar tampoco opinando de su vida", expresó. La presentadora señaló que en su opinión existe una doble moral sobre la tauromaquia debido a que quienes lo critican también son los mismos que disfrutan de "parrilladas los fines de semana", comen tacos de carne y usan ropa o carteras de piel de animal. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo respeto sin duda a los dos lados, los que están de acuerdo y los que no, pero también hay mucha desinformación", concluyó.

