Andrea Legarreta defiende como leona a Erik Rubín y Mónica Noguera de rumores de infildelidad La presentadora mexicana explotó en su show en Televisa contra las alegaciones de que la ruptura de su matrimonio se debía a una infidelidad de su esposo con la actriz Mónica Noguera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación el pasado mes de febrero, la ex pareja ha tenido afrontar numerosos rumores sobre la causa de su ruptura. Pero ninguna ha enfurecido a la presentadora mexicana como la versión que señala a la actriz Mónica Noguera como la tercera en discordia. Durante un segmento de la emisión de este viernes del programa Hoy (Televisa) que copresenta, Legarreta cargó contra una información aparecida en el programa Chisme No Like en la que se decía que la exesposa de Memo del Bosque y Rubín mantuvieron un romance. Legarreta catalogó a los presentadores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, de "escorias humanas" y aseguró que Noguera es una mujer respetable que ahora está recibiendo insultos en sus redes sociales, según el diario El Universal y otros medios mexicanos que recogieron sus declaraciones durante la emisión del show. Erik Rubín, Andrea Legarreta y Mónica Noguera Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images | Mezcalent "Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es", dijo. "A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde". La estrella de televisión mexicana aprovechó para recordar que ella y su familia han sido el blanco de críticas por diferentes motivos y aunque aseguró que no les afecta, no significa que se quede callada. También hizo un llamado para que todos los famosos que son difamados también tomen acción. "Son un par de asquerosos mentirosos, y qué bueno que sí proceden porque alguien tiene que detenerlos, lo estoy haciendo por Mónica", expresó visiblemente molestia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su lado, Noguera habló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para dar su versión de los hechos y lamentó que la familia de Legarreta no descanse de los rumores, ni siquiera tras la muerte recientemente de su mamá. "No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Erik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en [el gimnasio] Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos", dijo y especificó que incluso su novio Julien Leoni y Rubín son amigos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta defiende como leona a Erik Rubín y Mónica Noguera de rumores de infildelidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.