Las vacaciones familiares de Andrea Legarreta en China By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Andrea Legarreta Uno de los sueños a cumplir de la mexicana Andrea Legarreta era el viajar a China y lo ha logrado acompañada por su familia. Empezar galería En China Image zoom IG/Andrea Legarreta Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubin están cumpliendo uno de sus sueños: viajar a China con sus hijas. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sueño hecho realidad Image zoom IG/Andrea Legarreta "Amanecer en #Shanghai 🙌🏻✨🇨🇳 #CumpliendoSueños ❤️❤️❤️❤️ #ColeccionandoInstantesEnFamilia 🙌🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻", compartió la mexicana. 2 de 10 Applications Ver Todo Sonriente Image zoom IG/Andrea Legarreta "Que nunca se extingan tus ganas de soñar... 🇨🇳❤️🙌🏻🙏🏻", escribió la mexicana. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Enamorados Image zoom IG/Andrea Legarreta "Nosotros... ❤️❤️", dijo la presentadora. 4 de 10 Applications Ver Todo Toda una turista Image zoom IG/Andrea Legarreta "Cerca de Shanghái hay un HERMOSO pueblo antiguo llamado #Zhujiajiao 🙌🏻❤️ Es una verdadera belleza!! Casitas, tiendas, puestos de comida, gente muy amable y sonriente, balsas y canales de agua, hacen de este hermoso pueblo chino un lugar mágico e inolvidable... ❤️ #ColeccionandoRecuerdos #AgradecidaYFeliz #CumpliendoSueñosEnFamilia #China 🇨🇳❤️", publicó la actriz. 5 de 10 Applications Ver Todo Su tropa Image zoom IG/Andrea Legarreta "Somos de quien nos ha acompañado en nuestros peores y mejores instantes... AMO mis instantes con ustedes amores!! Mi alma no necesita nada más... ❤️❤️❤️❤️🙌🏻🙏🏻🇨🇳 #ColeccionaRecuerdosNoCosas", expresó la mexicana. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement En la Ciudad Prohibida Image zoom IG/Andrea Legarreta "Atardecer en La Ciudad Prohibida... #Beijing #China #Pekin 🇨🇳 🌅 🙌🏻❤️", señaló Legarreta. 7 de 10 Applications Ver Todo Aprendizaje Image zoom IG/Andrea Legarreta "Alguna vez leí que entre la niñez y la vejez hay un hermoso instante llamado vida... Compartir instantes con los ancianos es sin duda uno de los mejores regalos que podemos tener... Zhou Chang Fu es un señor HERMOSO y DULCE!! Nos recibió en su casa, nos enseñó a hacer leche de soya de manera tradicional, nos compartió algunas anécdotas y nos mostró su estilo de vida... Sin duda, de los mejores instantes de este maravilloso viaje!! 🙏🏻❤️🙏🏻💫🙌🏻🇨🇳 #China #Familia #CumpliendoSueños 💫⭐️", publicó la actriz. 8 de 10 Applications Ver Todo Pide un deseo Image zoom IG/Andrea Legarreta "Aquí son las 11:11 pm 🌙✨⭐️💫 hora de dormir y soñar... Sobre mí, están cientos de deseos y sueños por cumplir... Elige uno... Siempre es un buen momento para pedir un deseo! 💫🙌🏻🙏🏻✨❤️🙏🏻 Que Dios me los bendiga hermosuras!! 🇨🇳🙌🏻❤️⭐️ #CumpliendoSueños #Familia #China #MakeAWish 💫", compartió la también presentadora. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Feliz año nuevo! Image zoom IG/Andrea Legarreta "Hice mi “investigación” aquí en China y como #DatoCultural encontré esto... Este año será en el horóscopo Chino el año de la rata de metal... El inicio de cada década es un presagio positivo para los signos chinos, además, se inicia la nueva rueda china, es decir, el año de la rata marca el inicio de nuevas energías y deja atrás una época de energías negativas", informó esta. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Las vacaciones familiares de Andrea Legarreta en China

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.