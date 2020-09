Andrea Legarreta confiesa que estuvo a punto de separarse de Erik Rubín Andrea Legarreta reconoce que es difícil mantener un matrimonio sin conflictos cuando tienes 20 años de casada como ella y explica cómo ha podido sobrellevar la relación. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron 20 años de casados. Si bien, son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo, han tenido sus altas y bajas, a tal grado, que estuvieron a punto de separarse. Ahora, la conductora explica qué fue lo que ocurrió. “Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de ¿qué onda? hasta aquí, seguimos o ya [terminamos]”, relató Legarreta en entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube. “Estuvimos a punto [de separarnos]”. RELACIONADO: Andrea Legarreta tiene COVID-19 Image zoom Mezcalent.com Sin embargo, esta pareja de famosos resolvieron sus diferencias y eso los hizo seguir unidos hasta hoy porque considera que en su relación “siempre ha salido a flote el amor y que somos buenas personas”. “No sé, termino por pensar que es el amor. De pronto dices ‘¿será la costumbre? ¿Será la comodidad?”, agregó. “No pudimos llegar a eso [la separación]”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, la presentadora del matutino Hoy reconoce que todas las parejas van modificando su relación a lo largo del tiempo y deben adaptarse para evitar que haya monotonía porque considera que si lo permites “la apatía gana”. “Son etapas, donde tristemente no te volteas ni a ver. A veces el cansancio, muchas [cosas]. Son etapas muy distintas, los hijos cuando llegan. Ahorita estoy en una etapa donde lo veo y digo 'hijo, qué bueno está'. Y me gusta mucho”, reveló. “De verdad deseo que sí existan esas parejas que desde que se casaron a 20 años después sigan con esa pasión encendida pero sinceramente no sucede, va cambiando”. Image zoom Erik Rubin/IG Ahora, Andrea Legarreta y Erik Rubín están atravesando un gran momento como pareja y padres de Mía y Nina. “El día de hoy si seguimos siendo prioridad en nuestras vidas y no me imagino estar sin él”, concluyó.

