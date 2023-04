Andrea Legarreta revela cómo es viajar con Erik Rubín cuando están separados como pareja Tras anunciar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín realizaron un paseo juntos ¿fue complicada la situación? La conductora lo revela Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron, el 23 de febrero de 2023, que se separaban tras más de dos décadas de matrimonio, también dejaron claro que eran buenos amigos y llevarían una buena relación por sus hijas. Además, advirtieron que podrían regresar o tener una ruptura definitiva. Por ello, la expareja ha seguido conviviendo junta en eventos familiares y públicos. De hecho, hace unos días, se fueron de vacaciones acompañados de sus hijas, Mía y Nina. La conductora revela cómo es viajar con su ex. "La verdad muy bien, muy felices. Es lo que más amo hacer, viajar", reveló Legarreta a los medios de comunicación. "Es idéntico [viajar con tu expareja]. La gente afuera es la que ha querido ver las cosas desde otro lugar. Nosotros, en el amor está la unión, comunicación, familia. Es lo que hemos venido defendiendo desde siempre. Y la verdad, es que ahí está la complicidad", continuó. "No he sentido una gran diferencia tampoco". Para esta famosa, le parece triste que esta situación cause asombro y se espere que siempre haya agresión. "Esta sorpresa, de un sector de la sociedad, de ver que hay una buena relación; que es real lo que estás diciendo, nos estamos separando como pareja, pero no como familia. Con respeto, con amor. Nina Rubín Legarreta, Andrea Legarreta, Erik Rubín and Mia Rubín Legarreta Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La realidad, el que no lo puedan ver o no lo puedan ni siquiera imaginar hablan de una triste realidad en una parte grande de la sociedad. ¿En qué piensan? En violencia, gritos, demandas, malos tratos, ofensas, una batalla, pleitos, pero sí existe [una buena relación]; ojalá y dejara de ser una sorpresa para muchos. Que las personas empezáramos a tratarnos como seres humanos", agregó. "Es una pena que a la gente le sorprenda, que diga 'esto es un teatro, ridículo'. A estas alturas, ya si piensan, entienden, comprenden o no comprenden, les quita o no el sueño, ese no es mi asunto. Hay asuntos verdaderamente importantes, fuertes". Andrea Legarreta sabe que sus hijas están blindadas contra las críticas públicas, tal como Erik Rubín y ella les han mostrado al interior de su hogar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta revela cómo es viajar con Erik Rubín cuando están separados como pareja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.