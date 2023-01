Andrea Legarreta celebra los 16 años de su hija Nina, ¡mira cuánto ha crecido! La presentadora y actriz mexicana y su esposo Erik Rubín tiraron la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de su hija más pequeña con un lujoso viaje en familia a Japón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta comenzó el nuevo año de fiesta y disfrutando de unas espectaculares vacaciones en familia para celebrar por todo lo alto las 16 primaveras de su hija menor, Nina Rubín. La presentadora de televisión, quien también protagonizó la exitosa telenovela Vivan los niños, compartió un extenso mensaje en sus redes sociales junto a un video en el que recapitula algunos de los especiales momentos que ha disfrutado en Japón junto a su esposo Erik Rubín y sus dos retoños Mía Rubín, de 17 años y por supuesto la festejada. "Hoy celebramos tus dulces 16 amada, entrañable y maravillosa. Nada nos hace más felices que verte feliz amor lindo. Soñabas con vivir tu cumpleaños en este mágico lugar y nos llena de felicidad haber podido vivirlo así y ver tu carita iluminada y tus hermosos ojitos iluminados de tantas sorpresas", comienza el mensaje de la conductora del programa de televisión Hoy (Televisa), junto a un clip en el que se ve a la familia disfrutando de los juegos y atractivos de Universal Studio en el país asiático. Andrea Legarreta y sus hijas Mia y Nina Mía, Nina y Andrea Legarreta Left: Credit: Instagram / Andrea Legarreta Right: Credit: Instagram / Andrea Legarreta "Celebramos tu mágica y adorable existencia mi bebé preciosa, gracias por todo lo que eres. Anhelo seguir viendo cómo cumples tus sueños, mereces todo lo maravilloso de la vida, porque tú eres y das puras cosas buenas… ¡Qué día tan divertido e inolvidable!", continuó Legarreta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De su lado, el esposo de la actriz también le dedicó unas palabras a su hija, a quien apoda pulga. "Como tú lo has dicho, este ha sido un año de crecimiento y mucho aprendizaje. Te deseo que lo que inicia con este ciclo, sea de inmenso gozo, que finalmente es lo único que nos llevaremos. ¡Te admiro tanto! Aparte de ser inteligente, talentosa, sensible eres un ser de luz que nos llena de alegría. Sé que lograrás lo que te propongas en esta vida. ¡Eres una guerrera del amor! ¡Soy inmensamente afortunado de ser tu Pá! Te amo profundamente. Feliz cumpleaños", posteó el músico en su Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrea Legarreta celebra los 16 años de su hija Nina, ¡mira cuánto ha crecido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.