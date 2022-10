Andrea Escalona revela la identidad del padre de su bebé Tras mantenerse hermética sobre el padre del bebé que espera, Andrea Escalona lo presenta públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Andrea Escalona hizo público que esperaba a su primer bebé. A partir de entonces, la conductora ha sido abierta en dar detalles de su embarazo; sin embargo, se mantenía hermética respecto a la identidad del padre, solamente decía que no formaba parte del medio artístico. Ahora, la también actriz da a conocer una imagen con este hombre. Se trata de Marcos, según han reportado algunos medios, tienen poco más de un año de relación a distancia debido a que él vive en Guerrero, México, mientras ella en la capital azteca. Se rumora que Galilea Montijo fue el cupido porque es una persona que colaboraba con su esposo Fernando Reina. La famosa le llama a su pareja sentimental Markiño, quien convive con la familia, tal como lo dejó ver. Así, la futura mamá posteó fotografías de su baby shower, en una de ellas aparece dándole un cariñoso beso a su novio en la mejilla, mientras él la abraza. "Gracias a mi tía Georgina y mi prima Jimena Argaez por organizar el primer baby shower de Churrito; llenos de amor y buenos deseos esperando a nuestro bebé. Skalonians", escribió Escalona para acompañar dichas instantáneas. Andrea Escalona y pareja sentimental Credit: Instagram de Andrea Escalona SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron a la presentación del papá. "Que hermosa familia tienes. Luces espectacular y tu pareja muy guapo"; "En tu baby shower también estuvo tu mami Magda Rodriguez cuidándote a ti a tu pareja o a tu esposo y a ese bebé hermoso que viene en camino"; "En tu baby shower también estuvo tu mami Magda cuidándote a ti a tu pareja o a tu esposo y a ese bebé hermoso que viene en camino", y "Que bonita foto con el papá de tu bebé", fueron algunos comentarios. Andrea Escalona y pareja sentimental Credit: Instagram de Andrea Escalona Andrea Escalona no puede ocultar lo feliz que se encuentra de la llegada de su bebé y en compañía de su pareja sentimental.

