Andrea Escalona habla del momento en que vio a su madre muerta

"Le dije a Mayrita, que trabajaba con mi mamá, 'me pasas a mi mamá'. Me dice 'señorita se levantó, pero se sentía medio cansada y se volvió a dormir'. Le dije 'no Mayrita no me estás entendiendo, te estoy diciendo que le pongas el teléfono a mi mamá'", continuó. "Pensé en ese momento si le pasa algo mi mamá me muero. En eso me dice 'no respira, no lo sé'. Le hablé a la ambulancia, me fui corriendo [a su casa a verla]".