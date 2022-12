Le llueven críticas a Andrea Escalona por bailar reguetón embarazada La conductora Andrea Escalona, que está embarazada, recibió críticas por sus atrevidos movimientos al ritmo de la música de Nicky Jam. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Escalona se encuentra en el ojo del huracán por realizar un atrevido baile en su avanzado estado de embarazo. La mañana de este viernes, la conductora del show matutino mexicano Hoy (Televisa), demostró su habilidad en el baile al ritmo de la música de un invitado especial, Nicky Jam. Pero su destreza con el perreo desató la crítica de los cibernautas que la calificaron de irresponsable por aparentemente poner en riesgo la vida de su bebé. Todo se suscitó luego de que Escalona se despojara de sus tacones, moviera sensualmente su cadera hasta quedar en el piso, a la vista atónita de sus compañeros y el mismo reguetonero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mega tache por lo que hizo la Escalona en vivo. No sólo atentó [contra] su vida, sino también la más importante, la de un bebé inocente, al arrastrarse en el piso", opinó una televidente en las redes sociales. "Lo que hace por llamar la atención. ¿Qué tal que se hubiera resbalado? No está mal bailar, pero hacer ese tipo de cosas por 'impulso', no se hace", escribió otra. "Qué peligroso, una caída pudo ser fatal…falta de consciencia y de respeto para su bebé", apuntó una tercera. Andrea Escalona Andrea Escalona | Credit: Andrea Escalona/Instagram Ante las críticas, hubo quienes salieron en su defensa, recalcando que la conductora está acostumbrada a ese tipo de movimientos, ya que se ejercita constantemente. "Wow, qué lastima leer a tantas mujeres proyectando sus complejos e inseguridades en otra que está gozando su embarazo, es bella y feliz. Es un embarazo, no una enfermedad, ni una discapacidad", la defendió una seguidora. "A todos los que la critican, les recuerdo que es una niña acostumbrada al ejercicio, su cuerpo está acostumbrado a eso y más. Su bebé está bien porque su cuerpo también lo está. El embarazo no imposibilita a un cuerpo acostumbrado al ejercicio", recalcó otra. La conductora no se quedó callada y defendió sus acciones, compartiendo un vídeo junto a su pareja de baile Pablo Montero, en el segmento 'Las estrellas bailan en Hoy'. "Para todos los que se ofendieron por mi perreo con Nicky Jam, acá les va otro bailecito con Pablo Montero. Y qué bueno que no me han visto haciendo cositas con mi novio, porque ahí sí les da el patatús", exclamó con humor. Además, compartió una reflexión sobre el respeto y la empatía hacia una embarazada. "El respeto al embarazo ajeno es la paz. Dejemos de normalizar el meternos con el cuerpo, la salud y las decisiones de una mujer embarazada. Eso le incumbe a ella y a su médico", expresó. Agregó: "Me encantan los consejos que vienen del amor y la empatía, no del señalamiento, cosas que nos podíamos ahorrar…..Metamos más amor, empatía, compasión y misericordia. Todo cambiaría". Escalona se despidió del programa para tomar el resto del año para reposar y esperar la llegada de su bebé. "¡Nos vemos en enero con mi bebé!", anunció.

