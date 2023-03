Conoce a Andrea Campos, la ilustradora hispana que cautivó a Jennifer López

Una joven de padres mexicanos de nombre Andrea Campos ha mostrado que los sueños se vuelven realizar. Se autodenomina como una narradora creativa estadounidense y artista multimedia. Además de ser reconocida como el ilustrador más vendido del New York Times, realiza trabajo fotográfico, escribe, produce y da conferencias.

El salto más importante es su carrera llegó cuando se encargo de hacer, justamente, las ilustraciones para Con pollo, un libro escrito por Jennifer López y Jimmy Fallon. Además, de formar parte de diversos proyectos, ha trabajado en empresas de talla multinacional como Apple.

¿Cómo definirías este momento profesional por el que estás atravesando?

Lo definiría como una etapa de crecimiento y oportunidades emocionantes. Estoy aprendiendo mucho; enfrentándome a nuevos desafíos y colaborando con personas increíbles en proyectos que me apasionan. Siento que estoy evolucionando como artista y ampliando mis horizontes; lo cual, me llena de gratitud y entusiasmo por lo que vendrá en el futuro.

Hasta el día de hoy, ¿qué ha sido lo más complicado para ser reconocida en tu carrera?

Para mí, una de las cosas más complicadas ha sido simplemente comenzar a ser artista. Siempre supe que era creativa, pero durante mucho tiempo, no creí que pudiera ser una artista profesional. De hecho, me tardé casi 10 años en encontrar el valor [y los ahorros] para sentirme cómoda persiguiendo el arte como carrera, lo cual me parte un poco el corazón, porque siempre fue algo importante para mí y por muchos años lo ignoré. Lo ignoré porque tenía miedo, lo ignoré porque el mundo me decía que el ser artista no valía la pena, que nunca iba poder sobrevivir con el sueldo de una artista. Que el arte es para los van a "art school" y, además, yo que tenía de especial para ofrecerle al mundo?

Hija de padres mexicanos, ¿cuál dirías que fue el principal consejo que tus padres te dieron para llegar hasta dónde estás?

Ten fe y échale ganas a todo lo que hagas. Siéntete orgullosa de quién eres y de dónde vienes. Y nunca permitas que nadie te haga sentir menos por ser quien eres.

Andrea Campos Credit: Cortesía: Andrea Campos

Ahora que tus padres ven tu éxito, ¿qué es lo que te dicen?

Están super orgullosos de mí y les da mucho gusto que estoy realizando mi versión del "American Dream". Y también que lo estoy haciendo de una manera que celebra todos mis valores como hija de inmigrantes y los talentos maravillosos que me dieron mis abuelos, mis bisabuelos y todos mis antepasados.

Cómo fue que JLo o su equipo decidieron que ilustraras el libro "Con pollo"?

Después de meses intentando [sin éxito] de presentar mi trabajo a varias publicaciones y editores, recibí un correo electrónico de un director de arte de Macmillan Publishing. Me dijo que tenían un libro [escrito por celebridades] y que pensaban que mi arte sería perfecto para el proyecto. Sinceramente, cuando recibí ese mensaje, pensé que era una broma, pero resultó ser todo lo contrario. Y las celebridades resultaron ser Jimmy Fallon y Jennifer Lopez.

Pienso mucho en ese momento, leyendo ese mensaje por primera vez. Toda la emoción que sentía. No podía creerlo, ¡todavía no puedo, jaja! Más tarde descubrí que me encontraron gracias a mi Instagram, lo cual es increíble, porque ¿cuántas cosas tuvieron que pasar para que eso sucediera?

"Cada sueño empieza con un pequeño paso",

Andrea Campos

Andrea Campos Credit: Andrea Campos Instagram

¿Qué le dirías a todas esas mujeres que piensan que no pueden lograr sus metas?

Les diría que no permitan que el miedo o sus dudas las detengan. Que cada sueño empieza con un pequeño paso; el mio empezó con crear un Instagram para mi arte - y aunque nuestro camino puede estar lleno de obstáculos, no significa que sea imposible. Lo más importante es creer en uno mismo [y a veces eso puede ser lo más difícil!]. Les diría que encuentren una fuente de inspiración y apoyo, rodeándose de personas que crean en sus sueños y las animen a seguir adelante. Y, sobre todo, les diría que no se rindan, incluso en los momentos más difíciles, porque con determinación y perseverancia, pueden alcanzar cualquier meta que se propongan.

"Atribuyo mi éxito a una variedad de cosas, como la alegría, la curiosidad, la autenticidad y la disciplina",

Andrea Campos

¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito?

No tengo un secreto, pero sí atribuyo mi éxito a una variedad de cosas, como la alegría, la curiosidad, la autenticidad y la disciplina. La alegría me permite disfrutar cada paso de mi carrera y mantenerme motivada, mientras que la curiosidad me impulsa a explorar y aprender constantemente, lo cual es esencial para crecer como artista. La autenticidad me ayuda a ser fiel a mi esencia y expresar mi verdadero yo a través de mi arte. Por último, la disciplina es fundamental para mantener el enfoque y progresar en mis proyectos, a pesar de los desafíos que puedan surgir.

Si tienes hijas, ¿qué es lo que les aconsejas?

Uff. Si algún día tengo hijas les aconsejaría que nunca dejen de creer en sí mismas y en sus capacidades. Les diría que sigan sus pasiones y que no permitan que nadie les diga que no pueden lograr sus metas. Les enseñaría a ser valientes, a tomar riesgos y a no tener miedo de fracasar, porque los errores son parte de la vida. También les recordaría que siempre es importante ser auténticas y fieles a sí mismas, y a no cambiar quiénes son para complacer a los demás. Y, sobre todo, les diría, que no se olviden de ayudar a la comunidad, ya que nunca se sabe el impacto que puedes tener en la vida de alguien más

Cuáles son tus próximo proyectos?