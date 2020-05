Andrea Bocelli tuvo coronavirus y ahora donará su plasma para buscar vacuna Andrea Bocelli se unió a la lista de famosos que tuvo COVID-19; ante ello, asistió a un hospital italiano para donar plasma y contribuir a la búsqueda de una vacuna para combatirlo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A principios del pasado mes de marzo, Andrea Bocelli fue diagnosticado con COVID-19. Por ello, ahora el tenor decidió donar plasma para que se realicen las investigaciones necesarias en pro de crear una vacuna que pueda combatir al coronavirus. “El artista es uno de los casos positivos de coronavirus”, según reportaron los medios de comunicación tras declaraciones del propio Bocelli al salir del hospital. “El caso se remonta al 10 de marzo”. RELACIONADO: Andrea Bocelli: 14 años sin un disco inédito terminan con Sí, su nueva obra musical Image zoom Francesco Prandoni/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night El cantante dio a conocer que padeció un poco de fiebre y, prácticamente, era asintomático; lo cual, ocasionó que contagiara a su esposa y a dos de sus hijos, quienes también tuvieron síntomas leves y se sometieron a las medidas sanitarias solicitadas. Sin embargo, no lo había revelado con anterioridad para proteger a su familia y “por respeto a quienes han contraído el virus con consecuencias muy diferentes”, según mencionó en su cuenta de Facebook. El intérprete de “Vivo por ella” acudió, junto a su esposa, Verónica Berti, al hospital Cisanello de Pisa, Italia, para llevar a cabo la donación correspondiente. El nocosomio agradeció el apoyo de Bocelli que servirá para el estudio denominado “Tsunami”, un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado por este contagio y descubrir un tratamiento para combatirlo. Image zoom The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mes después de haber dado positivo al coronavirus, el 12 de abril, el tenor ofreció un concierto en solitario en el Duomo de Milán, la catedral de esta ciudad que se encontraba vacía y en luto ante los decesos ocasionados por esta pandemia. Andrea Bocelli ha contribuido también en diversas organizaciones que ayudan a los afectados por COVID-19; incluso, participó en el concierto digital “One world together at home” que promovieron Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Andrea Bocelli tuvo coronavirus y ahora donará su plasma para buscar vacuna

