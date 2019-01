Conoce a Matteo, el apuesto hijo de Andrea Bocelli Te presentamos a Matteo, el hijo de 21 años del cantante Andrea Bocelli, que está haciendo olas por su increíble voz y galanura. El dueto que interpreta al lado de su padre para la cinta The Nutracker and The Four Realms ya acumula más de 16 millones de vistas en Youtube ¡Conócelo! Te presentamos a Matteo, el hijo de 21 años del cantante Andrea Bocelli, que está haciendo olas por su increíble voz y galanura. El dueto que interpreta al lado de su padre para la cinta The Nutracker and The Four Realms ya acumula más de 16 millones de vistas en Youtube ¡Conócelo! More Mayra Mangal Con madera de artista Instagram/Matteo Bocelli Dando el salto Instagram/Matteo Bocelli De tal palo... Instagram/Matteo Bocelli Orgulloso Instagram/Matteo Bocelli Deslumbrante Buena pinta Instagram/ Matteo Bocelli Guapo Instagram/Matteo Bocelli Pasando la estafeta Nick Spanos Imparable Cortesía Universal Music Como quiere Instagram/Matteo Bocelli 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Instagram/Matteo Bocelli Con madera de artista Matteo Bocelli es el hijo de 21 años del tenor italiano Andrea Bocelli. Es el mayor de dos hijos que tuvo el cantante con Enrica Cenzati. No viven juntos pero son sumamente unidos, son amigos y confidentes. Advertisement 2 of 10 Instagram/Matteo Bocelli Dando el salto Bocelli presentó en Nueva York el disco Sí –primero que graba su padre en 14 años- y que marca su debut juntos con el dueto “Fall on Me”. El tema lo tiene “muy contento” y “emocionado”, según contó a People en Español. 3 of 10 Instagram/Matteo Bocelli De tal palo... A temprana edad mostró interés por la música y comenzó sus estudios de piano. Por un breve período tomó clases directamente de su famoso padre. Actualmente estudia en el Conservatorio Lucca, en Italia. Advertisement 4 of 10 Instagram/Matteo Bocelli Orgulloso Bocelli padre está muy “orgulloso” de su hijo, según confió a People en Español. Aquí lo vemos de pequeño, ya con la intensa mirada que lo caracteriza. Advertisement 5 of 10 Deslumbrante Aunque lleva relativamente poco tiempo en los escenarios -debutó como tenor en julio de 2016- el espigado chico se codea con reconocida figuras y aquí lo vemos muy bien acompañado de la top model Bella Hadid. Advertisement 6 of 10 Instagram/ Matteo Bocelli Buena pinta Gracias a su buen tipo el italiano ha sido llamado a modelar para la marca Guess al lado de Jennifer López. Advertisement 7 of 10 Instagram/Matteo Bocelli Guapo La marca de relojes de lujo Bulgari también lo ha contratado para modelar sus finísimas prendas. Advertisement 8 of 10 Nick Spanos Pasando la estafeta Su debut en Estados Unidos ocurrió en 2017 con el show David Foster and Friends (PBS). ¿Le pesa llevar el apellido de su padre? “Por el momento no me pesa, al contrario. Tener este apellido ha hecho más fácil empezar”, ha dicho al diario italiano El Corriere de la Sera. Advertisement 9 of 10 Cortesía Universal Music Imparable El video del tema “Fall on Me”, para la película de Disney The Nutcracker and the Four Realms, acumula hasta el momento más de 16 millones de visualizaciones en Youtube. Matteo está “muy emocionado” por el proyecto, según nos contó. Advertisement 10 of 10 Instagram/Matteo Bocelli Como quiere Cuando está lejos de los escenarios o el estudio, adora cocinar, estar en la playa o pasar tiempo con sus perros. ¿Quién se apunta? Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

