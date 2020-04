¿Cómo ver el concierto de Andrea Bocelli el Domingo de Pascua? Te contamos todos los detalles del concierto que ofrecerá Andrea Bocelli para el mundo durante la celebración de la Pascua. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Domingo de Pascua del 2020 será sin duda uno de los más recordados por la humanidad debido al impacto que ha sufrido el planeta entero por la pandemia generada por el COVID-19. Las esperadas celebraciones de la Semana Santa han sido suspendidas debido a las precauciones que han dispuesto gobiernos de naciones alrededor del mundo, por lo que millones de cristianos tendrán que festejar el Domingo de resurreción en casa junto a sus familias. Image zoom Francesco Prandoni/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night Ante la presente situación que afronta el mundo, múltiples artistas han decidido regalarle a sus seguidores conciertos gratuitos que se pueden disfrutar desde casa. Una de las estrellas internacionales que se ha sumado a estas iniciativas ha sido el querido cantante italiano Andrea Bocelli, quien concederá una presentación única este domingo 12 de abril desde la icónica Catedral de la ciudad de Milán. “El Domingo de Pascua, por invitación de la ciudad y la Catedral del Duomo de Milán, el ícono mundial de la música Andrea Bocelli realizará una presentación en solitario que llevará un mensaje de amor, sanación y esperanza de Italia para el mundo”, se puede leer en un texto que acompaña un video promocional publicado en las redes sociales del cantante. La presentación del intérprete italiano podrá ser vista en vivo a través de su canal de YouTube, plataforma en la que iniciará la transmisión a las 10:00 a.m. hora de Los Ángeles o 1:00 p.m. hora de Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Recibí esta invitación de parte del alcalde de Milán (Giuseppe Sala) y las autoridades de la iglesia, desde luego mi respuesta fue ‘sí’. Estoy muy feliz de poder hacerlo”, compartió en conversación con la prensa el ídolo de 61 años, quien además es uno de los cantantes más exitosos en la historia del mundo de la música clásica con más de 90 millones de álbumes vendidos. “Esto no es una presentación, no es un concierto, es simplemente una plegaria … Iré allí a orar y me gustaría que todos los que me escuchen cantar también puedan orar conmigo”, añadió Bocelli, según lo informó ABC News en su sitio en línea. Image zoom MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images “Creo en el poder de la oración en conjunto. Creo en la Pascua, un símbolo universal del renacimiento que -tanto los creyentes como lo que no creen- necesitamos en este momento”, comentó. “Elegí algunas de las piezas sagradas más hermosas”, dijo sobre su repertorio para este día y que incluirá éxitos mundiales como los temas "Ave María" y "Santa María", según lo compartió Universal Music Group a través de un comunicado para la prensa. Sin duda, este regalo de Bocelli traerá un gran mensaje de esperanza para millones de personas que se han visto afectadas por todos los cambios que ha generado el Coronavirus en su vida cotidiana. Otros artistas que también realizarán presentaciones en diversas plataformas digitales para sus seguidores, como parte de las celebraciones de Pascua, son Mariah Carey, Kanye West y Tyler Perry. Además, el papa Francisco también realizará la esperada misa de Domingo de Resurrección a través del canal de YouTube del Vaticano. Advertisement

