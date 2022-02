Miss Ucrania cuelga su título y se une al ejército para luchar en la guerra contra Rusia A través de sus redes sociales Anastasia Lenna anunció que se retiraba de las pasarelas para luchar contra Rusia. Las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana el mundo se despertaba ante la triste noticia de una nueva guerra. Después de la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladímir Putin, el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski, llamaba a los ciudadanos para que lucharan por la libertad de su tierra. Y así ha sido por parte de muchos. Entre ellos Anastasia Lenna, Miss Ucrania 2015, quien a través de sus redes sociales anunciaba su unión al ejército para apoyar a su país en este conflicto bélico. Junto a unas imágenes en las que luce una vestimenta militar y lleva una potente arma proporcionada por el gobierno ucraniano, la modelo se mostró decidida y lista para defender su nación, dejando atrás las pasarelas. Miss Ucrania deja las pasarelas para unirse al ejercito Credit: Anastasiia Lenna Instagram "22.02.2022. Apoya a Ucrania", lee el escrito que acompaña a las imágenes. La fecha corresponde al día en que el país fue invadido por Rusia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de estas fotografías que han dado la vuelta al mundo, añadió otra instantánea de la bandera de su patria pidiendo a Rusia que ponga un alto al fuego. "Paren la guerra, recen por Ucrania", añadía. El amor y el compromiso de Anastasia con su país es tan fuerte que no ha parado de compartir historias y documentos en sus redes en apoyo a los suyos y con el fin de informar sobre todo lo que está aconteciendo. Su publicación ha logrado casi 60 mil clicks y su unión al ejército se ha hecho viral tanto en las redes como en los medios de todo el mundo.

