Así fue la semana de los famosos en Instagram By Alma Sacasa

Anahí

IG/Anahí

"No se imaginan lo que les agradezco tantas muestras de cariño y felicitaciones!❤️🙌🏻 Mi corazón explota ! Una mezcla de sentimientos hermosos y mucha ilusión. Veo a mi bebé y no puedo creer que va a ser hermano mayor ! Es un momento muy bonito y solo le pido a Dios que todo venga bien, con salud y paz. 🙏 Gracias por siempre estar conmigo y por toda una vida de emociones juntos. 😘❤️", expresó la mexicana.

Jacky Bracamontes

IG/Jacky Bracamontes

"Gracias @iorane_world por el vestido para la premiación de mi @mft07 en Las Vegas!! @irmastyle", dijo la actriz.

Grettell Valdez

IG/Grettell Valdez

"Amor eterno una más y contando eres un gran compañero @joseliasmoreno tqqqq @medicosof#gonzalo #ana #medicos ya quieren ver a estos colegas en acción ?", compartió la actriz.

Chiquis

IG/Chiquis

"Selfie en @tengotalentomuchotalento!Usando mi Lip Liner "Risqué" de @beflawlessskin 💄💋❤️ Makeup: @jessyykatt Hair: @tonywonderhandsss #BeflawlessSkin", contó la cantante.

Natalia Jiménez

IG/Natalia Jiménez

"Selfie desde mi camerino en @lunasauditoriomirándome de reojo la uña que se me acababa de caer 🤣🤣 vestido divino de @benitosantosoficial Hair&Makeup @aqvaman1", aseguró la cantante.

Alejandra Espinoza

IG/Alejandra Espinoza

"💋 Mr. Geral master de las pelucas 😜 les gusto?@geraldstylist", compartió la modelo y presentadora.

James Rodríguez

IG/James Rodríguez

"Hola, quiero compartir con ustedes una inmensa alegría. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente honrándonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa viviendo este maravilloso momento. De antemano a ustedes muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia", expresó el futbolista colombiano.

Ricky Martin

IG/Ricky Martin

"Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido", dijo el cantante junto a su pareja, Jwan Yosef.

Michelle Renaud

IG/Michelle Renaud

"Esta es la cara que le pongo a Mercurio Retrógrado y mi llanta ponchada , el golpe en la cabeza , los cambios, mi papá y su accidente y todo lo que ha ocurrido ¡¡ en solo dos días !!🤣 Aún así ¡ estoy feliz por todo lo hermoso que está pasando! Lo importante está en el enfoque que le das a lo qué pasa en tu vida 😅❤️", compartió la actriz.

Adrian Uribe

IG/Adrian Uribe

"#tbt Hace algunos tamales!😂😱🐷", compartió el comediante mostrando músculos.

