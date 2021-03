Anahí y Christian Chávez muestran su apoyo público a Christopher Uckermann Los artistas quedaron desconcertados al ver que Televisa suprimía este domingo su actuación durante la esperada emisión por televisión del concierto de RBD. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los fans de RBD en México pudieron disfrutar este domingo de una edición realizada para televisión del exitoso show que ofreció vía streaming a finales del año pasado la famosa agrupación musical y que marcó el esperado reencuentro sobre un escenario de cuatro de sus seis integrantes, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. La emisión del concierto estuvo acompañada de entrevistas y anécdotas inéditas relatadas por algunos de los protagonistas que formaron parte del fenómeno juvenil Rebelde. El evento, que fue transmitido por Televisa, generó un sinfín de reacciones a través de las redes sociales, entre ellas las de varios integrantes de RBD, como Perroni y Anahí, quienes no dudaron en sintonizar Las Estrellas para comentar en tiempo real con sus fans el show. Christian Chávez Image zoom Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez La intérprete de 'Sálvame' fue precisamente una de las primeras en darse cuenta de que se había suprimido la actuación solista que hizo Uckermann al piano del emblemático tema 'Inalcanzable'. "¿Me perdí algo o no salió 'Inalcanzable'?", preguntó Anahí en Twitter. Tras confirmar lo que ya intuía, la actriz y cantante mexicana no dudó en mostrar su apoyo público a su compañero, destacando su gran talento y la hermosa versión que logró crear. "No tienes una idea lo que te quiero y te admiro. Háganle como quieran. Te llevas el show", escribió en otro tuit la orgullosa mamá de Manuel y Emiliano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian no tardó en unirse al desconcierto de Anahí por lo sucedido. "No entiendo como un musical tan dedicado y especial como el de Christopher Uckermann haciendo la versión bellísima de 'Inalcanzable' no apareció", lamentó Chávez. "Te amo y admiro amigo", agregó el artista en una clara muestra de apoyo a su amigo.

