Anahí sufre percance en plenos preparativos de la gira de RBD y acaba en el hospital: "Todo va a estar bien" La artista mexicana compartió los detalles a través de las redes sociales. "Creo que nunca había llorado de un dolor así", reconoció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí Anahí | Credit: Mezcalent Inicia la cuenta atrás para el comienzo de la gira 'Soy Rebelde Tour'. El 25 de agosto, en El Paso, Texas, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez darán inicio a una extensa gira que los llevará a recorrer durante meses diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colombia, al ritmo de éxitos como 'Sálvame' o 'Nuestro amor'. Los integrantes de la exitosa agrupación musical surgida de la telenovela juvenil Rebelde –a excepción de Alfonso Herrera, quien no participará en el tour– se encuentran ya inmersos de lleno en los preparativos de esta gira tan esperada por miles de fanáticos alrededor del mundo. Este martes, sin ir más lejos, Anahí compartía desde su perfil de Instagram varios videos en los que aparece grabando algunos materiales para el reencuentro de RBD en los escenarios. Anahí Credit: Instagram Anahí Lo que parecía "un día perfecto" terminó de una manera inesperada: con la estrella mexicana en el hospital. La inolvidable Mía Colucci compartió a través de las redes sociales los detalles del percance que sufrió. Anahí Credit: Instagram Anahí "Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado. Así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así", comenzó compartiendo ante sus más de 11 millones de seguidores de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí Credit: Instagram Anahí "No oigo nada, así que corrí al hospital", continuó explicando Anahí. Allí recibió el diagnóstico. "El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano. Estoy en shock", reconoció. "Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar bien", quiso tranquilizar la cantante a sus incondicionales fans.

