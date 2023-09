Anahí responde a rumores de conflicto con Dulce María y Maite Perroni Si bien la gira de reencuentro de RBD ha resultado todo un éxito, las controversias alrededor de los integrantes están a la orden del día. Por ello, Anahí no dudó en pronunciarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras diversas reuniones, los integrantes de RBD, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, llegaron a acuerdos para llevar a cabo una gira que está resultando todo un éxito. Pese a la unión que han mostrado los cantantes, han surgido rumores de rivalidad y comparaciones entre las tres mujeres de la agrupación. Por ello, la primera no dudó en pronunciarse al respecto. "¡Amiguitos! ¡Familia RBD! Nos emociona muchísimo saber que están disfrutando tanto como nosotros esta ¡aventura única! Nuestros corazones se llenan de amor en cada concierto ¡¡¡cómo no se imaginan!!!", escribió Anahí en sus historias de Instagram."Pero hay algo que no puedo dejar de mencionar y es que nos sorprende (tristemente) seguir viendo poquitos, pero todavía y después de tantos años, algunos mensajes queriendo dividir, separar y, sobretodo, comparar". La cantante continuó dejando claro que no existe rivalidad alguna entre ellas. "En RBD hay tres mujeres plenas de 37 y 40 años. Mamás de bebitos que viven este momento lleno de emociones con nosotras. Mujeres que hemos pasado por mil pruebas en la vida y que hoy estamos aquí por absoluta decisión propia. Por amor. Porque queremos estar juntas", advirtió. "Nos amamos, nos cuidamos y estamos más unidas que nunca". Anahí, Maite Perroni y Dulce María, RBD Credit: Instagram/Maite Perroni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz cerró el mensaje pidiendo a los fanáticos terminar con este tipo de controversias. Anahi "¡Aquí solo hay amor! Invitamos a nuestros fans/familia a unirse a este reencuentro de almas libres desde el amor", dijo. "Somos tres mujeres felices y juntas ¡hacemos magia!". Anahi Dulce María reposteó el mensaje de Anahí en sus historias de la misma red social. Por su parte, Maite Perroni no se ha pronunciado al respecto. Pese a cualquier comentario, la agrupación está triunfando en el escenario y la unión entre todos es evidente en las diversas imágenes públicas.

