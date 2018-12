Anahí se sincera sobre su cambio de vida y su esperado regreso a los escenarios: "Siempre creí, como no conocí otra vida, que mi misión era hacer feliz a la gente [a través de mi trabajo], [pero] ahora conozco otra vida"

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Anahí reapareció este lunes ante los medios de comunicación para presentar “Valiente”, un libro muy personal en el que plasma su experiencia como mamá primeriza. “Es un pedacito de mí, es un pedacito de mi corazón”, contó emocionada la intérprete de 35 años. “Habla absolutamente de todo lo que sentí, lo que pensé, lo que vibré, lo que me inspiró [la maternidad] y lo que yo busco con este libro es inspirar a alguna mujer, inspirarlas y que sepan lo valientes que son, lo fuertes que son, que no tengan miedo”.

La exRBD, que lleva varios años retirada del mundo del espectáculo, reconoció que hasta la llegada de su bebé siempre había creído que su misión en la vida era ‘hacer feliz a la gente’ a través de su trabajo como artista, pero su percepción cambió con el nacimiento de Manuel.

“Siempre creí, como yo no conocí otra vida [más que] estar en un gira, en un foro, en una telenovela, que mi misión era hacer feliz la gente, darles alegría, sacarles una sonrisa, una emoción con una canción. Siempre tuve claro que esa era mi misión en la vida. Después la vida me sorprende y conozco otra vida por fin. No quiere decir que la primera la vetes o la olvides, siempre será lo máximo para mí, pero ahora conozco otra vida, conozco la vida de formar una familia, ser mamá, tener un bebé que depende totalmente de ti”, afirmó Anahí.

“Él [Manuel] va a hacer lo que vea en mí y en su papá, los niños no hacen lo que oyen, hacen lo que ven y yo sé que si él ve a una mamá feliz, comprometida, dedicada, que le inculque fe, valores, que lo haga crecer feliz en un entorno de paz, si yo hago que ese niño crezca feliz, seguro de sí mismo, con los valores ya implantados habré cumplido mi misión en la vida”, agregó.

Precisamente por esta nueva misión que tiene ahora en la vida, la de velar por el bienestar de su primogénito, la cantante no tiene planes de regresar a los escenarios ni al mundo de la interpretación.

“Debo ser muy honesta, la verdad es que no lo sé [cuándo regresa]. En este momento no lo sé y no sabría muy bien qué contestarte. No está en mis planes próximos”, se sinceró.

Lo que sí está en sus próximos planes es crear y producir arte de otra forma, quizás detrás de cámaras, ya que si algo tiene claro Anahí es que seguirá siendo artista toda su vida.

“Yo soy una mujer que no me puedo estar quieta, soy una artista, aunque esté en un escenario o esté en casa con mi esposo y mi bebé lo artista ya no se te quita nunca y menos cuando yo casi empecé a hablar en un foro, entonces tengo que crear y tengo que seguir haciendo cosas, no sé muy bien cómo, pero siempre estaremos cerca”, prometió la exRBD a sus incondicionales fans.