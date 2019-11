Anahí se sincera en el estreno de su podcast: "Creo que esto nunca lo había contado"

Más madura y sincera que nunca y con las emociones a flor de piel, Anahí retomó este jueves su carrera profesional tras años alejada del medio artístico con el estreno de ‘Están ahí’, un podcast en el que la artista mexicana promete desnudar cada jueves su corazón junto a su hermana Marichelo, quien la acompaña en esta nueva aventura profesional que acaba de iniciar.

Eso precisamente fue lo que sucedió en el primer episodio, donde la protagonista de la exitosa telenovela Rebelde se abrió en canal y habló como nunca de su decisión de alejarse del medio artístico y cómo la llegada de su primogénito la volvió más humana.

No todo fue alegría

“Como ustedes bien saben yo empecé a trabajar cuando tenía 2 años de edad, la edad que hoy tiene mi bebé, y toda mi vida la dediqué a trabajar muy fuerte, a entregarme al 100% a esa maravillosa carrera artística que nos llena de sueños, de ilusiones, que nos hace vivir en un mundo mágico. Gracias a esa carrera pude conocer países maravillosos, llegar al corazón de mucha gente y llevarles una sonrisita cuando a lo mejor estaban pasando un mal momento y esas cosas me las quedo en el corazón por siempre. Pero claro también, y hay que decirlo, es una carrera muy dura, es una carrera muy solitaria que a veces no todo es tan bonito como se ve en la tele”, se sinceró la esposa del político mexicano Manuel Velasco.

La inolvidable Mia Colucci de Rebelde reconoció por primera vez de manera pública que de niña llegó a sentirse ‘atormentada’ por la presión que le exigía su carrera y que hizo que no pudiera disfrutar como le hubiera gustado muchos de los momentos que vivió.

“Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que aprendí dentro de este medio fue la palabra profesionalismo. A mí me atormentaba mucho esa palabra porque no te podías enfermar. Si te enfermabas y no llegabas a un llamado entonces ya no eras profesional y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita. Creo que esto nunca lo había contado”, narró.

Image zoom Anahí. Mezcalent

“Había momentos que los sufrí mucho más de lo que llegué a disfrutarlos y eso no estaba bien. Ahora que estoy más grande y que ya maduré y que ya pasaron muchos años a lo mejor si vuelvo la mente para atrás digo ‘guau tal vez hubiera disfrutado más muchas cosas que a veces las sufrí de más’ porque de todos modos iba a pasar lo que iba a pasar […] Yo a veces me aferraba muchísimo al querer que todo saliera bien y de pronto no lo logras porque el mismo miedo te paraliza y no deja que logres las cosas hacerlas como hubieras querido”, aseguró.

El parón

La exRBD sorprendió a muchos cuando, tras 27 años de carrera artística, anunció que pondría en pausa su carrera para dedicarse en cuerpo y alma a su faceta de mamá. Una decisión que, si bien no fue fácil de tomar, Anahí confesó que era lo que en ese momento le pedía a gritos su corazón.

“De pronto mi corazón me lo pidió y yo siempre lo he dicho y lo sigo pensando, cuando tu corazón te hable de una forma tan fuerte y tan decidida hazle caso porque por algo te lo está diciendo”, aseveró la artista.

Image zoom Anahí. Instagram Anahí

“Una familia necesita tiempo y hay que construirla y eso fue lo que yo hice y fue una decisión desde el corazón y hoy les agradezco muchísimo que también de alguna forma, aunque sea un poco a regañadientes, hayan respetado esa decisión porque al final de cuentas sé que les da gusto mi felicidad, que les da gusto saberme tranquila, feliz y así es como estoy”, agregó.

Adiós al caparazón

La actriz reconoció que la llegada al mundo de su primogénito hizo que se desprendiera de esa coraza que se había puesto y que le impedía mostrarse vulnerable ante los demás.

“Siempre fui una persona que si de repente, por ejemplo, un día me iba mal, porque a todos de pronto en el tema profesional nos va a veces bien a veces mal, y tenía muchas ganas de llorar y de decir ‘Dios mío esto no salió como quería’ no me lo permitía. Me ponía como fuerte y dura y entonces en lugar de eso me volvía más dura cada vez. No sé por qué era así”, se sinceró.

Image zoom Anahí. Instagram Anahí

“Cuando Manuel llega a mi vida no sé qué pasa en mi corazón que de pronto por primera vez lo abro al 100% y dejo que esa persona vulnerable, con millones de defectos, todo lo contrario a lo que tal vez veían en la tele, dejo que esa persona salga y esa es la que soy yo realmente porque no eres la que sale superguapa en la foto, no eres la que sale perfecta en la novela o en el show, eres la que no tiene maquillaje, la que despierta y de pronto un día amaneces bien otro no tanto, la que se equivoca, la que de pronto no es perfecta para nada y en esa imperfección de los dos como que nos complementamos muy bonito”, dijo visiblemente emocionada.