Anahí se despide con emotivo mensaje de su 'fiel amigo' "Acaba de trascender su alma bonita", dio a conocer la exRBD en sus redes sociales 😞 Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace más de tres lustros llegó a la vida de Anahí un ser vivo de cuatro patas que se convirtió en su 'fiel amigo'. Hablamos de Rony, un perrito de raza pomerania que acompañó durante muchos años a la actriz y cantante mexicana y que presumió en numerosas ocasiones en sus redes sociales. El animal llegó a formar parte de una de las tramas de la exitosa telenovela juvenil Rebelde en la que el personaje interpretado por la exRBD, Mía Colucci, recibía como regalo de su padre esta adorable mascota, por lo que era de sobra conocido por los fans de la carismática intérprete de éxitos como 'Sálvame' y 'Mi delirio'. Image zoom Anahí Mezcalent Probablemente por eso la noticia de su muerte, que Anahí dio a conocer el pasado fin de semana a través de sus redes sociales, provocó tanta tristeza entre sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Rony, nuestro perrito lindo de 16 años, acaba de trascender su alma bonita. Mami, gracias a ti tuvo una vida llena de amor y alegrías en esta tierra. Hasta siempre fiel amigo", escribió la exRBD a través de su perfil de Twitter, donde cuenta con cerca de 10 millones de seguidores. Conmovidos por la noticia, los fans de Anahí no tardaron en rescatar del ‘baúl de los recuerdos’ la escena en la que Rony hizo su debut en compañía de su dueña en la exitosa telenovela juvenil que también encabezaron Maite Perroni, Alfonso Herrera y compañía. "Sé lo que se siente perder a tu amigo fiel que te acompañó en todos los momentos", se puede leer entre los cientos de mensajes de consolación que inundaron la publicación de Anahí.

Close Share options

Close View image Anahí se despide con emotivo mensaje de su 'fiel amigo'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.