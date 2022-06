La emotiva confesión de Anahí tras su reciente regreso a los escenarios

"Las personas que estuvieron en ese concierto no tienen una idea lo que hicieron por mí. Mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale a cantar y todo que por supuesto eso es maravilloso porque es el alimento del artista; pero fue mucho más allá porque era mucho tiempo sin pararme en un stage y sin tenerlos en frente. No era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí", reconoció la artista mexicana este lunes a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram, donde está a punto de alcanzar los 10 millones de seguidores.

"Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia. Es un poco extraño porque son las dos caras de la moneda, pero así es y no tienen una idea lo que fue para mí el sentirlos, el sentir que tal vez algo de lo que hice durante toda mi vida dejó una semillita en algunos corazones", expresó.