Anahí revela que será mamá de un varón y ya tiene nombre: ¿cómo se llamará? La cantante Anahí reveló que su hijo Manu tendrá un hermano y que fue él quien escogió el nombre del nuevo varoncito de la familia. Anahí está más que lista para convertirse en mamá por segunda ocasión y esta vez no está dejando ningún detalle a la imaginación. Al parecer, la ex RBD no cabe de la emoción y este viernes reveló que el pequeño Manuel tendrá un hermanito. Sí, la actriz y cantante está en la dulce espera de otro varón. "Mi corazón explota de amor!", escribió la feliz madre en sus redes sociales. "Viene un bebito a llenar más de amor mi vida y la de mi familia! El mejor amigo y compañero de vida para Manu y un ser chiquitito al cual le daré siempre todo mi amor". Image zoom Instagram/Anahi La cantante dio la noticia junto a una tierna fotografía donde se muestra abrazando a su pequeño Manu y a su esposo Manuel Velasco, con el lema "It's a Boy", y en la que aseguró que ha sido un embarazo tranquilo. "Manu tendrá a su mejor amigo para siempre y yo tendré la fortuna de ser su mamá", escribió en su cuenta de Instagram junto a la imagen. "Les pido nos pongan en sus oraciones para que esta espera siga siendo bonita y tranquila". Image zoom Instagram/ Anahí Al parecer, el pequeño Manu está más que feliz de convertirse en hermano mayor y como primera obligación, tuvo la responsabilidad de elegir el nombre de su hermanito, y Anahí registró el momento en que lo reveló. "De los nombres que habíamos dicho, ¿cuál es tu favorito, cómo se va a llamar tu hermano?", le preguntó la cantante en un vídeo compartido con sus fanáticos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin titubear, Manu contestó que Emiliano era el nombre ganador. ¡Felicidades Anahí y te esperamos Emiliano!

