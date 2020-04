¡Tienes que verlo! Anahí revela un video inédito de su segundo embarazo La artista compartió un divertido video de los últimos días de cuando estaba embarazada de su pequeño Emiliano. ¡Mira qué tierno! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz mexicana Anahí sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar un corto video de su reciente segundo embarazo, en el que se ven los intensos movimientos de su bebé. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió el divertido clip de los últimos días de su hijo Emiliano en la barriguita con la canción “I like to move it move it” de Will I am, de la exitosa película infantil Madagascar, de fondo. “Ve lo que me encontré, se movía impresionante”, es el mensaje que acompañó al video, que fue grabado el pasado 31 de diciembre. Image zoom Sin duda, la exintegrante de la agrupación RBD ama su rol de madre y constantemente está compartiendo con sus 6.9 millones de seguidores en Instagram entretenidos y cariñosos momentos que vive al lado sus pequeños: Emiliano, de 2 meses; y Manuel, de 3 años. “No quiero que se borre este video. Lo quiero dejar aquí para siempre recordar por qué nunca perdí la fe. Los bebés y su corazón hermoso siempre tienen las palabras perfectas. Gracias a Dios”, escribió al compartir otro video en el que Manuel dice: “Gracias a Dios”. La intérprete de “Amnesia” también presumió su estilizada figura al poco tiempo de dar a luz. Como dice en su página de Internet, Anahí lleva a cabo un proyecto de vida saludable en el que el ejercicio y la dieta han sido las claves para mantener su estado físico. La artista está casada con el político y exgobernador de Chiapas Manuel Velasco desde 2015. Dos años después de su boda en una ceremonia íntima en San Cristóbal de las Casas, la capital de Chiapas, se convirtieron en padres de su primer bebé dos años después. Advertisement

