Anahí responde a conductora mexicana quien se ha burlado de su anorexia Tras diversos ataques de los que Anahí ha sido víctima por parte de Maca Carriedo, la cantante decidió confrontarla en una emisión de tv, Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Anahí ha recibido ataques por parte de Maca Carriedo sobre su figura y la anorexia que padeció. Los constantes comentarios con burlas incluidas habían sido ignorados por parte de la integrante de RBD; sin embargo, la cantante respondió a la conductora cuando ambas coincidieron en el programa La Más Draga. Todo ocurrió cuando la también actriz se encontraba como miembro del jurado y le tocó dar su crítica a una de las participantes. De pronto, Carriedo no le dio la palabra para que externara su punto de vista; por lo cual la famosa no se quedó callada. "Ya sé que te caigo medio gorda, pero no", advirtió Anahí en dicha emisión. "No digas eso. Yo te quiero mucho", respondió Carriedo. "Eso déjalo en Twitter, aquí no", enfatizó la artista. Tras dar su apreciación sobre el contendiente en turno, la presentadora quiso disculparse nuevamente con la intérprete de Mia Colucci en la telenovela Rebelde, pero dicha excusa no fue bien recibida. "Te amo, te ofrezco una disculpa, diles que no te caigo mal", comentó Carriedo. "Bueno a veces, a veces, mentiras con todo, hoy estamos tranquilas", concluyó Anahí. Maca Carriedo y Anahi Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La emisión continuó de manera normal, pero los usuarios de las redes sociales donde se dio a conocer el video con este conflicto, no dudó en pronunciarse al respecto. "Que poca Maca con eso no se juega"; "Aplicó el 'yo perdono, pero no olvido' y muy bien hecho"; "Creo que aquí lo importante es... ¿quién es Maca? Nadie sabe"; "Pero la comunidad se le va en contra de Yuri cuando entre la comunidad tenemos a Maca haciendo esos comentarios sobre una persona que no conoce su vida", y "Tremenda cachetada de guante blanco ufff. Anahí toda hermosa", fueron algunos comentarios. Al parecer, con esto Anahí cerró la página y está concentrada en sus proyectos personales y profesionales.

