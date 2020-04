Anahí regresa con nueva receta de cocina y ¡vuelve a causar furor! Luego de causa polémica con el video de su receta de enfrijoladas mexicanas, Anahí regresó con una nueva propuesta culinaria que repitió el furor del anterior. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una receta de enfrijoladas mexicanas presentada por Anahí se convirtió en tendencia y motivo de memes; incluso, quien fuera integrante de RBD reconoció que “me la volé” porque no había sido una participación afortunada. Ahora, quiso salvar su honra y dar a conocer un nuevo video donde se muestra más profesional preparando unas enchiladas en hojas de lechuga. “¿Qué creen??? ¡¡Les tengo otra [receta de cocina]!!”, escribió Anahí para acompañar el audiovisual que posteó en su cuenta de Twitter. “(También es video viejo) ‘Si no comes lácteos no le pongas nada’. Pus ya…”. RELACIONADO: ¡En plena forma! Así luce Anahí a los pocos días de haber sido mamá Image zoom Acto seguido presenta la preparación de dicho platillo y se muestra poniendo carne de pollo orgánico al interior de unas hojas de lechuga; además, explica que preparó una salsa de jitomate para cubrirlas. Luego vierte crema encima y aclara que se puede queso rallado si es preferencia del comensal. “¡Listo! Tres minutos tardamos, nada”, dijo al concluir su presentación. Por supuesto, los cibernautas no tardaron en lanzar una serie de comentarios y nuevos memes ante la reciente propuesta culinaria de la intérprete de “Me hipnotizas”. Incluso, hubo quienes propusieron que la también actriz se convirtiera en imagen de alguna marca de alimentos. “Jajaja. Gracias por ser lo mejor que me pasó en mi cuarentena”, comentó un usuario. “¿No vas a parar? No tengo más risas en mí; fue todo contigo hoy”, mencionó una seguidora. “Wey ya, mejor regresa al estudio y danos un ¡buen hit!”, dijo un fanático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esos si se ven bueno coma [comadre] porque las enfrijoladas se veían pal [para] el perro”, agregó alguien más. “Anahí soy yo en la cocina, jajaja. Es un amor”, expresó otra persona. “La Costeña deberías patrocinar estar deliciosas recetas”, propuso un cibernauta. Parece que Anahí se está abriendo una nueva veta profesional en el mundo gastronómico. Advertisement

