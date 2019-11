Anahí está de regreso con nuevo proyecto La exRBD anunció este lunes a través de sus redes el lanzamiento de su nuevo proyecto, el cual le acercará nuevamente a sus fans. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las artistas mexicanas más queridas de su generación y con más seguidores en las redes sociales –solo en Instagram tiene cerca de 6 millones; sin embargo, en los últimos años Anahí ha estado alejada de la vida pública y de sus fans, enfocada completamente en su faceta como mamá y esposa de Manuel Velasco en el estado mexicano de Chiapas. Una ausencia que sus seguidores han sufrido muchísimo ya que, a excepción de las contadas imágenes que ha publicado en Instagram, apenas han tenido noticias suyas. Image zoom Anahí y su familia. Instagram Anahí Afortunadamente ese hermetismo con el que Anahí ha querido manejar su vida en el último lustro tras más de dos décadas de exitosa trayectoria artística está a punto de acabarse. La inolvidable Mía Colucci de la exitosa telenovela Rebelde pronto estará nuevamente muy cerca de sus millones de fans a través de su nuevo proyecto que, a diferencia de todo lo que ha hecho anteriormente, no tiene nada que ver con el mundo de la interpretación o la música. En esta ocasión se trata de un proyecto más personal en el que la actriz pretende desnudar su corazón y contar su experiencia como mamá, entre otros temas interesantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo hará a través del lanzamiento de ‘Están ahí’, un podcast que podrá escucharse en Internet y cuyo primer episodio podría estar ya disponible este jueves 14 de noviembre, según informó recientemente la intérprete de 36 años en Instagram. Image zoom Anahí. Instagram Anahí A modo de aperitivo, la exRBD compartió un pequeño adelanto del mismo en sus redes. “Hola mundo, soy Anahí, lo que te he extrañado […] estaba todo el tiempo trabajando […] cómo me han hecho llorar de emoción, de alegría, de felicidad de saber que estoy en su corazón”, se escucha hablar a Anahí en ese fragmento de audio que publicó. El lanzamiento del podcast coincide con el anuncio de su segundo embarazo que hizo la semana pasada la reconocida estrella mexicana a través de sus redes sociales. “Manu tendrá a su mejor amigo para siempre y yo tendré la fortuna de ser su mamá. Les pido nos pongan en sus oraciones para que esta espera siga siendo bonita y tranquila”, escribía días atrás la exRBD al mismo tiempo que revelaba el nombre del bebé: Emiliano. No hay duda de que Anahí está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. Advertisement EDIT POST

