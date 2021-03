"Ya no es tan fácil que pase algo así": Anahí recuerda cuando se burlaban de ella en la televisión por su problema de salud "Hoy en día esto se llama violencia contra la mujer", denunció su amigo Christian Chávez tras ver las crueles imágenes que compartió la artista mexicana en Twitter. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien ha demostrado ser una mujer luchadora y capaz de salir adelante frente a las adversidades esa es Anahí. La artista mexicana sufrió durante su adolescencia anorexia nerviosa, un trastorno alimenticio que estuvo a punto de acabar con su vida y del que afortunadamente logró sobreponerse gracias a su fuerza de voluntad a pesar de que el medio en el que se desenvolvía profesionalmente, la televisión, no se lo puso nada fácil. La actriz y cantante compartió recientemente a través de su cuenta de Twitter un vídeo hecho por una fan en el que se recogen algunos fragmentos de diferentes programas de la época en los que sus conductores se burlaban y hacían comentarios fuera de lugar sobre su problema, lo que en ese momento causó mucho daño a la intérprete de éxitos como Sálvame y Mi delirio. "Lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así", fueron las palabras con las que la inolvidable Mía Colucci de Rebelde acompañó su tuit. Indignado por las duras imágenes que contenía el vídeo, su compañero y amigo, Christian Chávez, no tardó en denunciar en Twitter la violencia que sufrió en su día Anahí. "Este vídeo me rompe el alma. Hoy en día esto se llama violencia contra la mujer. Espero que los involucrados puedan ver cuanto daño hicieron con sus palabras y tengan la humildad de pedir una disculpa para que ninguna mujer más viva algo así", escribió el artista mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un comentario que Anahí no tardó en agradecer a su inseparable compañero. "Yo te amo con todo mi corazón. Como te lo dije hace ratito lo tengo borrado, solo me acuerdo de todo el amor y las cosas bonitas. Gracias a Dios estoy muy lejos de lo triste que pudo pasar y muy cerquita de ti", le respondió la orgullosa mamá de Manuel y Emiliano.

