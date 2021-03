Anahí recibe disculpas públicas por el daño que le causaron en el pasado Diferentes personalidades del medio artístico han entonado el 'mea culpa' luego de que la actriz recordara las crueles burlas que recibió mientras batallaba contra la anorexia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anahí vivió una de las etapas más duras de su vida al sufrir anorexia nerviosa durante su adolescencia, un trastorno alimenticio que estuvo a punto de costarle la vida. Mientras batallaba contra esta compleja enfermedad, la actriz y cantante mexicana fue víctima de crueles burlas por parte de algunos programas de televisión, como la inolvidable Mía Colucci de Rebelde recordó recientemente a través de las redes sociales. "Lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así", escribió la artista junto a un vídeo en el que se recogen algunas de las burlas que recibió. Tras ser conscientes del dolor que le causó esta situación a la intérprete de éxitos como 'Sálvame', varias personas del medio entonaron este jueves el 'mea culpa' por medio de sus respectivas cuentas de Twitter y salieron a pedirle una sincera disculpa a la artista. Uno de los primeros en hacerlo fue el conductor, humorista y actor mexicano Omar Chaparro, quien en su día hizo varias imitaciones sobre el problema que sufrió Anahí. "Querida amiga te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en No manches hace 16 años. No sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande", escribió Chaparro, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periodista y reportero de espectáculos de Televisa Jorge Ugalde también ofreció una disculpa pública a la exprotagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Rebelde. "Al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública por cualquier daño, que obviamente aunque irreparable me hará mejor ser humano. Porque todos nos equivocamos pero es válido decir lo siento. Te quiero y admiro tu valentía", escribió. Anahí, quien ya enterró esa etapa de su vida, no tardó en agradecer a ambos por sus palabras. "No importa el tiempo, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón", aseguró.

