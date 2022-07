Anahí reacciona a la versión de la canción de RBD en voz de Bad Bunny Bad Bunny causó revuelo con su versión de "Sálvame" de RBD. Anahí se pronunció de inmediato ¿qué hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Bad Bunny dio a conocer, por unos segundos, su interpretación de "Sálvame", uno de los temas icónicos de RBD; el cual, es interpretado por Anahí, quien en la telenovela de Rebelde, de donde surgió la famosa agrupación, interpretaba a la arrogante Mía Colucci. Por lo tanto, no dudó en reaccionar ante este homenaje del exitoso cantante de música urbana. La famosa subió un video a su cuenta de TikTok donde puso dos pantallas, una donde el intérprete de "Tití me preguntó" está cantando dicho sencillo y a un lado, Anahí muestra su beneplácito; incluso, levanta el pulgar en señal de aprobación a dicho canto. "¡¡¡Tú sí sabes!!!", escribió para acompañar dicho audiovisual. Los usuarios reaccionaron a la manifestación por parte de Anahí con diversos mensajes. "Supongo que soy el único que dice 'No, gracias, pasaré esa colaboración'"; "Bad Bunny mi cantante favorito y RBD mi banda favorita"; "Una colaboración sería muy genial"; "Versión reguetón los dos"; "¿Se imaginan un remix?", y "Benito solo tú sabes hacer todo original", fueron algunos comentarios. Anahi y Bad Bunny Anahi y Bad Bunny | Credit: Mezcalent.com; Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes criticaron la desafinación por parte del reguetonero. "Él necesita clases de vocalización pronto"; "Literal 'perdiendo la voz'"; "Bad Bunny bueno, pero no bueno para cantar unas notas como lo hacia Rebelde"; "No hay nada más fácil una canción de RBD, te estabas ahogando"; "Y perdió la voz"; "En serio me dolió el corazón y también los tímpanos"; "Con la generación Z que le gusta su 'música' que los destruya como quiera... Pero a los millennials que crecimos con RBD que no se meta", y "Qué bien por fin decidió aprender canto. Así se empieza sigue adelante hermano", mencionaron. Anahí y Bad Bunny Credit: Anahí TikTok Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto, pero los internautas ya sugieren una colaboración con la mexicana ¿estará Anahí en el próximo concierto de este famoso tal como ocurrió con Karol G? Solo el tiempo lo dirá.

