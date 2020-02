Anahí presume de vientre plano a 14 días de dar a luz, Gabriel Soto festeja por adelantado a sus hijas y más noticias Y además Leticia Calderón celebra que hace 16 años se convirtió en mamá. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Anahí presume de vientre plano a 14 días de dar a luz Nadie sospecharía al ver la reciente imagen que compartió Anahí a través de Instagram Stories que hace tan solo 14 días que la exRBD dio a luz a su segundo hijo, Emiliano. La artista mexicana publicó este domingo una imagen en sus redes sociales en la que, para sorpresa de muchos, presume de vientre plano a dos semanas de la llegada al mundo de su retoño. Image zoom Anahí “Ahí vamos”, escribió la actriz y cantante junto a la instantánea. ¿Cuál será su secreto para haber recuperado su figura en tiempo récord? Gabriel Soto festeja a sus hijas… ¡por adelantado! En medio de las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa Soltero con hijas, el actor mexicano celebró este domingo por adelantado los cumpleaños de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes cumplen un año más de vida esta semana –Elissa el 17 y Alexa el 19. “Prefestejo de cumpleaños de mis nenas Elissa y Miranda”, escribió Soto junto a una foto del festejo en la que las cumpleañeras posan con las actrices infantiles de la telenovela que protagoniza su papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leticia Calderón… ¡ya tiene a un hombrecito en casa! La villana de exitosas telenovelas de Televisa como En nombre del amor y Amor bravío está hoy de celebración. Un 17 de febrero de hace 16 años la actriz mexicana se convertía en mamá por primera vez con el nacimiento de Luciano, su primogénito, quien ya es un adolescente. “16 maravillosos años. No puedo describir lo feliz que me siento. Gracias Dios, gracias”, expresó Calderón junto a la tierna imagen en la que posa en compañía de su retoño. Michelle Ramaglia ¡festeja a su princesa! Alejada de las telenovelas desde hace cuatro años, la actriz de exitosos melodramas de Televisa como Simplemente María, Corazón indomable y La que no podía amar festejó el domingo en su México natal los primeros tres años de vida de su hijita Isabella. “No puedo creer cómo vuela el tiempo. No me canso ni me cansaré de agradecer infinitamente por tu vida”, escribió Ramaglia en sus redes sociales. Advertisement

