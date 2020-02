¡En plena forma! Así luce Anahí a los pocos días de haber sido mamá La feliz mamá ha reaparecido radiante, feliz y muy recuperada físicamente tras haber traído al mundo a su segundo hijo, Emiliano. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ser mamá es uno de los sueños cumplidos de Anahí. La actriz y cantante dio a luz a su segundo hijo Emiliano hace menos de una semana y ya la hemos podido ver en su papel de mamá feliz y casi, casi recuperada. Hasta ahora habíamos podido disfrutar de las primeras imágenes de su bebé en redes sociales conociendo a su hermanito Manuel. Ahora ha sido la exRBD quien ha reaparecido en su perfil de Intagram para mostrarnos cómo está y cómo se están desarrollando estos primeros días. Luce estupenda y con una figura muy estilizada para el poco tiempo que ha pasado desde que dio a luz. Como bien nos ha mostrado en su página web lleva una vida saludable donde el deporte es una pieza clave que no puede faltar. Algo que le ha ayudado a verse y sentirse tan bien. Además de esta preciosa imagen con su primogénito también compartió ilusionada un video de su primera mini salida a la calle después de haberse convertido en mamá por segunda vez. “Actividad con mamá en la escuela de Manu”, escribía en esta tierna publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque vive entregada a sus pequeñines, Anahí no ha dejado de trabajar y hacer un montón de cosas. Por ejemplo, música. Hace unas semanas nos hacía partícipes de cómo sonaba su nuevo tema musical llamado “Latidos”, dedicado por entero a sus hijos. La artista ha formado una preciosa familia con su marido Manuel Velasco, a quien está unida sentimentalmente desde el año 2015. La parejita se casó en una ceremonia íntima en Chiapas y se convirtieron en padres de su primer bebé dos años después. La llegada de su segundo hijo ha vuelto a llenar sus vidas de ilusión y amor. Advertisement

