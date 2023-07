Anahí comparte mala noticia sobre su oído antes de gira de RBD La cantante Anahí comparte una preocupante noticia sobre su oído antes de arrancar la gira de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí no recibió la mejor noticia antes de arrancar la gira de RBD en agosto. En sus redes sociales, informó a sus seguidores sobre su estado de salud. "Buenas noticias, está sanando; no tan buenas, sigo sin oír. ¿Cuánto tiempo tarda esto? En fin, seguimos" , escribió en Instagram, agradecida de que aún puede escuchar con su otro oído. La artista de 40 años compartió una foto en un reciente chequeo médico en sus Instagram Stories. Sus seres queridos han sido una gran fuente de apoyo en su recuperación. "Manuel solo le ha dado luz a mi vida", dijo a People en Español sobre su esposo, el político mexicano Manuel Velasco, de 43 años. Anahi Credit: John Parra/Getty Images for Univision "Son mis grandes maestros en esta vida. Todos los días aprendo tanto de ellos. Me han hecho entenderlo todo. Me hacen sentir que todo valió la pena porque hoy los tengo a ellos", añadió sobre sus hijos Manuel, de 6 años, y Emiliano, de 3. Anahi Credit: Anahi/ Instagram Stories La cantante mexicana habló con People en Español sobre su reciente crisis de salud tras sufrir un un terrible accidente en junio. "Estaban haciéndome el molde para los [monitores] in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro", dijo la estrella. "Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió". Anahí Credit: Rodrigo Varela/Getty Images For Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí aseguró a People en Español que será parte de la gira de RBD que arranca a finales de agosto, junto a Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, conquistando escenarios en Estados Unidos y Latinoamérica.

