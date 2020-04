"Estoy sin palabras, ojalá hubiera podido abrazarte": Anahí recibe triste noticia en plena pandemia "Tu paso por este mundo fue demasiado corto", escribió la exRBD en sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Anahí ha estado alejada en los últimos años del medio artístico. De hecho, hace casi diez años que la exRBD no participa en una telenovela o realiza un multitudinario concierto; sin embargo, la legión de fans que tiene alrededor del mundo, en gran parte gracias a Mía Colucci y RBD, no ha dejado ni un solo momento de apoyarla y de esperar paciente su esperado regreso. Así como sus fans han estado pendientes de ella, la cantante y actriz mexicana tampoco se ha olvidado de sus seguidores, con quienes ha seguido manteniendo contacto a través de las redes sociales, creándose así entre artista y fan un vínculo muy especial, a pesar de la distancia. Por eso, la cantante de éxitos como ‘Sálvame’ y ‘Mi delirio’ recibió este jueves con mucha tristeza y dolor la noticia de la sorpresiva partida de José, uno de sus fans más activos y fieles, quien lamentablemente perdió la vida en la ciudad de New York en plena pandemia del Covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy sin palabras. Ojalá hubiera podido abrazarte. Descansa en paz”, expresó Anahí por medio de su perfil de Twitter, donde cuenta con cerca de 10 millones de seguidores. La artista, que se convirtió en mamá por segunda vez a principios de año, envió a través de sus redes sociales sus más sinceras condolencias a la familia del fallecido joven. “José, tu paso por este mundo fue demasiado corto, vuela alto ángel divino. A su familia y amigos mi abrazo con el corazón”, escribió en otro tuit la exRBD. “Su última publicación fue dedicada a ti. Él te amaba y ahora tienes un ángel que te cuida del mal”, se puede leer entre los cientos de mensajes que generó la publicación de Anahí. Advertisement

